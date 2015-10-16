фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА

Контакты на высшем уровне между Казахстаном и Россией характеризуются высокой интенсивностью. Взять только сентябрь нынешнего года. За месяц ­Нурсултан ­Назарбаев и Владимир Путин встречались трижды – в Пекине, где проходил военный парад, посвященный 70-й годовщине Победы над фашизмом, в Душанбе в рамках Саммита ОДКБ и в Сочи на традиционном Форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России. Такая динамика политического диалога хорошо иллюстрирует уровень стратегического партнерства. Регулярные встречи лидеров двух стран на различных площадках дают возможность, что называется, "сверить часы", решить актуальные вопросы двусторонних отношений, обсудить развитие интеграционных процессов, в которых задействованы наши страны, и обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки.Нынешнее пребывание В. Путина в Казахстане носит высший статус – государственного визита, и это подчеркивает особый характер отношений между двумя странами. Нурсултан­ ­Назарбаев поприветствовал визит своего российского коллеги в Астану и выразил уверенность, что это будет способствовать укреплению и углублению сотрудничества в это непростое время.Поскольку встреча в Акорде состоялась накануне проведения очередных заседаний Совета глав государств – участников СНГ и Высшего Евразийского экономического совета, Президент Казахстана в ходе переговоров затронул и эту тему.– Сегодня ЕАЭС расширяется, приобретя уважение и авторитет на международной арене. Считаю, мы находимся на правильном пути, – отметил Глава государства.Нурсултан Назарбаев остановился на перспективах развития двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.– Мы имели возможность обсудить в Сочи основные направления, касающиеся наших взаимоотношений, и сегодня по ним подготовлены соответствующие документы. Хочу также добавить, что наши отношения развиваются на основе базового соглашения "О доб­рососедстве и союзничестве, обращенном в XXI век". Союзничество закреплено договором о коллективной безопасности, экономически – уставными документами ЕАЭС. Казахстан был, остается и будет ближайшим и надежным соседом и союзником Российской Федерации. Это отвечает коренным интересам казахстанского народа, – подчеркнул Глава государства.В свою очередь В. Путин отметил регулярность встреч и переговоров на высшем уровне.– Мне не нужно давать характеристику российско-казахстанским отношениям. Это не просто доверительное партнерство, это союзнические отношения во всех смыслах этого слова. Казахстан – один из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Сегодня почти 6 тысяч российских компаний работают в Казахстане, накоплен большой объем инвестиций в долларовом эквиваленте. Ваше детище – Евразийский экономический союз – активно развивается и создает условия для эффективного развития наших экономик. Мы видим, что многие наши партнеры изъявляют желание сотрудничать с ЕАЭС в разных форматах, – сказал Президент России.Диалог, начатый Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным в ходе встречи в узком кругу, продолжился на переговорах в расширенном составе.Президент Казахстана отметил, что в двустороннем формате наши страны успешно реализуют проекты в экономической, научной и гуманитарной сферах, государства взаимодействуют также в Евразийском экономическом союзе.– Мы придаем особое значение нынешней встрече, которая обеспечит дополнительный импульс сотрудничеству двух государств, – сказал Глава государства.Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что текущее падение объемов взаимного товарооборота является временным явлением, обус­ловленным цикличностью развития мировой экономики и снижением цен на основные экспортные товары.– Мы понимаем необходимость принятия оперативных скоординированных мер как на национальном уровне, так и в рамках ЕАЭС. Следует использовать резервы для смягчения последствий экономических проблем. Евразийский экономический союз может существовать в условиях равноправия всех членов Организации, представители наших стран должны работать в интересах всех стран и в соответствии с общей экономической позицией, – сказал Президент Казахстана.В свою очередь В. Путин подчеркнул эффективное развитие двусторонних отношений по всем направлениям, включая политику, экономику и безопасность.– Мы наблюдаем небольшой статистический спад, но по физическим объемам изменений практически нет. Мы работаем в рамках двустороннего плана, принятого в 2013 году, который заканчивает свое действие в 2015 году. Сейчас наши коллеги готовят совместный план работы на ­2016–2018 годы, – сказал Президент России.В. Путин также отметил, что инвестиции РФ в казахстанскую экономику превысили 9 млрд долларов. Через российскую территорию проходит основной объем транзита казахстанской неф­ти на внешние рынки. Кроме того, обращалось внимание на наличие крупных совместных проектов в области высоких технологий, промышленности, сельского хозяйства и энергетики.Итоги состоявшихся переговоров главы государств подвели на совместном брифинге.– Казахстан и Россия имеют давний и по-настоя­щему успешный опыт взаимодейст­вия, дружбы и сотрудничества. Каждая наша встреча – это достижение конкретных договоренностей по реализации совместных проектов, наработка новых направлений сотрудничества на взаи­мовыгодных условиях, – подчеркнул ­Нурсултан ­Назарбаев.Президент Казахстана обратил внимание, что, учитывая текущую непрос­тую ситуацию, главной темой переговоров стали воп­росы проведения скоординированных действий в экономике. Для этого у стран есть все необходимые инструменты – как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийс­кого экономического сою­за. Как подчеркнул казахстанский Лидер, сам факт создания ЕАЭС – это уже огромный позитивный фактор для наших стран. Казахстанские производители получили неограниченный доступ к емкому рынку стран – участниц ЕАЭС, и теперь необходимо только работать над повышением конкурентоспособности товаров, работ и услуг, чтобы закрепиться на этом рынке.Как сообщил Нурсултан Назарбаев, в ходе переговоров был определен набор конкретных мер по смягчению последствий проблем в мировой экономике.– Это проработка вопроса транзита российского газа и нефти через Казахстан в Китай, совместное освоение каспийских месторождений Центральное и Хвалынское, сотрудничест­во в области угольной промышленнос­ти, транзит с использованием новой дороги вдоль Каспийского моря на Персидский залив. Отдельно мы говорили о завершении проекта "Западная Европа – Западный Китай", а также условиях сотрудничества в инфраструктурной сфере. Для развития дальнейшего партнерства в этих нап­равлениях имеется очень большой потенциал, – сказал Президент Казахстана.Отдельно Глава государства остановился на перс­пективах торгово-экономического взаимодействия двух стран.– Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Средний годовой объем взаимного товарооборота составляет порядка 21 миллиар­да долларов. Российские компании участ­вуют в разработке крупнейших казахстанских мес­торождений углеводородного сырья. В Казахстане активно действует более 5 600 предприятий с учас­тием российского капитала. На сегодняшний день в рамках Карты индустриализации Казахстана уже реализовано 20 крупных совместных инвестиционных проектов, в стадии исполнения – 4, и еще 3 предусмотрены в перспективе, – отметил ­Нурсултан ­Назарбаев.В ходе мероприятия были также озвучены позиции Казахстана и России по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.– Мы обсудили ход реа­лизации Минских договоренностей, вопросы наращивания взаимодействия в рамках глобальных и региональных организаций, в том чис­ле в целях стабильности и безо­пасности в Цент­рально-Азиатском регионе. Для этого большое значение имеет обстановка в Афганистане, в Сирии и Ираке. Мы с Владимиром Владимировичем обсудили сложившуюся ситуацию в данном регионе. Сегодня ведутся активные спекуляции касательно противостояния между шиитами и суннитами. Однако ничего общего с реальностью эти разговоры не имеют. То, что происходит сегодня в Сирии, – это общая угроза для всех нас, особенно Центральной Азии. В этой связи мы выс­тупаем с идеей проведения форума «Ислам против терроризма", – сказал Президент Казахстана.Было также отмечено, что Казахстан и Россия имеют общее видение и оценки развития ситуации в мире, тес­но координируют подходы к решению международных проблем, и состоявшийся обмен мнениями по данным вопросам вновь подтвердил это. Глава государства выразил уверенность, что дос­тигнутые договоренности послужат дальнейшему укреплению сотрудничества двух стран по всему комплексу взаимодействия в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства.В завершение Нурсултан Назарбаев поблагодарил российскую сторону за активную помощь в организации космической экспедиции третьего в истории Казахстана космонавта Айдына Аимбетова.В свою очередь Пре­зидент России охарактеризовал состоявшиеся переговоры как конструктивные и насыщенные.– По традиции, они проходили в откровенной и дружеской атмосфере. Мы обменялись мнениями по всему спектру двусторонних отношений, уделив особое внимание таким сферам, как торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, космос, мирное использование атомной энергии, – сказал В. Путин.Глава РФ напомнил о ключевых направлениях сотрудничества наших стран и конкретных проектах, реализуемых совместно. По его словам, придать дополнительную динамику расширению взаимного сотрудничества в торгово-экономической сфере приз­вана Российско-Казахстанская межправительственная комиссия, очередное заседание которой по достигнутой договоренности состоит­ся еще до конца нынешнего года.Отметил В. Путин и расширение гуманитарного взаимодействия. В частности, он проинформировал, что в 2014/;15 учебном году более чем вдвое увеличено количество бюджетных мест для обучения в России граждан Казахстана.– Россия и Казахстан тес­но координируют подходы к вопросам международной повестки дня. В ходе переговоров мы обсудили ключевые региональные и мировые проблемы. Мы проинформировали Нурсултана­ Абишевича Назарбаева об основных итогах встречи "нормандской четверки" в Париже, а также о развитии ситуации в Сирии, – сказал В. Путин. Он также выразил поддержку инициативе Президента Казахстана по поводу объединения усилий всех стран, и прежде всего тех, где население исповедует ислам, в борьбе с терроризмом.По завершении переговоров Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина был подписан ряд двусторонних документов. Сами главы государств завизировали Протокол о внесении изменений в Протокол к Соглашению между Респуб­ликой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на нед­ропользование от 6 июля 1998 года.Между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации были подписаны Соглашение о сотрудничест­ве в области авиационного поиска и спасания и Соглашение о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан.Кроме того, в присутствии президентов заключено Соглашение о расширении стратегического парт­нерства между ТОО ­"БИПЭК АВТО Казахстан" и ОАО "АВТОВАЗ".