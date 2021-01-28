Казахстан согласился с присоединением Армении к контролю за правилами конкуренции в ЕАЭС
Лаура Тусупбекова
Сенат на пленарном заседании ратифицировал Протокол о присоединении Республики Армения к Соглашению о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее, документ разработан в соответствии со статьей 1 Договора от 10 октября 2014 года о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, где Республика Армения приняла на себя обязательства по присоединению к международным договорам, подписанным или вступившим в силу до дня вступления в силу Договора.
Документ направлен на присоединение Республики Армения к Соглашению и обеспечение ее участия в реализации полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в отношении субъектов стран Евразийского экономического союза.