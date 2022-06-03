Казахстан стоит на пороге масштабных свершений – Жансеит Туймебаев

Трансформация будет комплексной

Наша страна стоит на пороге масш­табных свершений. Пятого июня сос­тоится всенародный референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны.

Предложенная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым инициатива по внесению поправок в Конституцию несет в себе новые масштабные преобразования, направленные на совершенствование политико-правовой сферы и всех аспектов жизнедеятельности казахстанцев.

Конституционные изменения будут способствовать модернизации общественно-политической жизни страны, что повлияет на развитие экономики и качество жизни граждан Казахстана. С этой точки зрения в целесообразности и своевременности проведения референдума не может быть сомнения.

Инициировав масштабную политическую модернизацию в стране, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Вопрос проведения референдума всесторонне обсуждался в обществе, средствах массовой информации. Свои оценки высказали эксперты и гражданские активисты. Все предложения получили широкую поддержку. Обозначенные в Послании инициативы направлены на коренное преобразование нашей политической системы. Они исходили из многолетнего запроса граждан на расширение участия в управлении государством и глубинную демократизацию политических процессов. Для их эффективной реализации потребовалось внесение изменений и дополнений в Конституцию».

Данная реформа несет в себе историческую значимость, которая нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки затронут 33 статьи Основного закона – это треть всей Конституции. Каждый гражданин Казахстана может внимательно прочитать и понять суть конституционных реформ, нацеленных на комплексную трансформацию всей государственной модели. Важно, чтобы каждый из нас осознал, что реформы знаменуют начало нового этапа развития Казахстана.

Трагические события января текущего года ясно показали, что Казахстан нуждается в кардинальных реформах всех сторон жизни нашего общества: экономической и политической, социальной и духовной. И эти реформы должны быть приняты на принципиально новом конституционном уровне. По выражению Президента Касым-Жомарта Токаева, Казахстан в настоящее время находится на этапе становления Второй республики. Данный термин означает, что в нашей стране происходит сложный и всеобъемлющий процесс общественной трансформации. «Вторая республика – это обновление государственной модели».

Говоря о необходимости проведения республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, Президент неоднократно употреблял термин «плебисцит», который является одной из наиболее наглядных и очевидных форм прямого народовластия. По мнению Президента, «в Казахстане этот эффективный институт демок­ратии не был задействован в полной мере. И на новом этапе развития, строя Новый Казахстан, мы должны всенародно принимать такие судьбоносные для нашей страны решения». Таким образом, используя термин «плебисцит», Глава государства особо подчеркнул специфику, важность и всеобъемлющий характер изменений, которые будут внесены в Основной закон страны.

В целом проект поправок направлен на кардинальное изменение политической и экономической сис­темы нашей страны, восстановление со­циальной справедливости, на поддержку и развитие гражданского общества, ограничение государственной власти, защиту прав и свобод человека и гражданина.

Отметим несколько главных идей. Так, в статью 6 вносится следующее изменение: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство». По мнению Президента, «окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем». Государство будет отвечать перед народом за качество использования земли, ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов.

Обратим особое внимание на укреп­ление конституционно-правового механизма защиты прав и свобод граждан Республики. В Казахстане будет создан Конституционный суд. Такой суд действует в большинстве стран мира, в него может обращаться каждый человек по поводу дейст­вующих законов и иных нормативных правовых актов, а также в случае нарушения его прав. Правом обращения в Конституционный суд наделяется Генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека. По мнению экспертов, создание Конституционного суда усилит сис­тему сдержек и противовесов, защиту конституционных прав граждан. Предоставление гражданам права прямого и самостоятельного обращения в Конституционный суд является более эффективным инструментом защиты их прав и свобод.

Также новой является норма, касаю­щаяся полного запрета на смертную казнь. Наша правовая система основывается на признании приоритета естественных прав человека. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми. В новом варианте статья 15 звучит следующим образом: «Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается».

Существенным новшеством является введение на конституционном уровне института омбудсмена. Он действует практически во всех демократических странах. Следует отметить, что во многих европейских странах омбудсмен назначается парламентом, существуют также различные его виды. Особо значимым является институт детского омбудсмена. Введение в Основной закон нормы, касающейся омбудсмена, и принятие Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека» имеют положительные последствия.

Отметим, что уполномоченный по правам человека в Казахстане будет отдельно упомянут в Конституции в статье 83-1. Омбудсмен восстанавливает нарушенные права и свободы человека и гражданина и способствует их продвижению. В своей работе он независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

Отметим также новые положения относительно расширения полномочий Парламента. Мажилис вправе отклонить любой проект закона большинством голосов от общего чис­ла депутатов. Отклоненный законо­проект будет считаться непринятым и будет возвращен разработчику. Сенат Парламента больше не будет принимать законы. Их будет принимать Мажилис, а одобряет Сенат – большинством голосов от общего числа депутатов палат.

Также отметим, что изменения кос­нулись ряда полномочий Пре­зидента. Парламент при этом получит больше полномочий. Эти поправки закрепят переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным Парламентом и самостоятельным Правительством.

Таким образом, изменения в Основной закон направлены на дальнейшее совершенствование механизма государства и механизма защиты прав и свобод человека. И поэтому долг каждого гражданина Казахстана выразить свое отношение к конституционным реформам на референдуме, который состоится 5 июня текущего года.

В стране активно ведется разъяс­нительная работа с населением по вопросам предстоящего всенародного референдума. По поручению Главы государства была создана рабочая группа, в состав которой вошли опытные эксперты, представители уполномоченных органов, а также ученые-правоведы Казахского национального университета им. аль-Фараби.

В преддверии референдума в ­КазНУ им. аль-Фараби прошел ряд мероприя­тий. Государственный секретарь Ерлан Карин, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов приняли участие в работе Конгресса политологов по обсуждению эффективности реформ. Также состоялись встречи с депутатами Сената и Мажилиса, политологами, общественными деятелями страны.

На мой взгляд, предстоящий референдум – это исторический процесс, определяющий будущее нашего государства. Предлагаемые поправки в Конституцию имеют для страны особую значимость. Научное сообщест­во не должно оставаться в стороне. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас. Мы должны сделать свой выбор, показать свою гражданскую позицию.