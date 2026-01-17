Казахстан увеличит экспорт мяса в ОАЭ и Индию

0

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с генеральным директором Lulu Kazakhstan Мохидином Хусейном Файсалом, а также основателем и CEO компании IGateway Ltd Гунасиланом Айотхи Даниэлем, передает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и перспективы поставок казахстанской животноводческой продукции на рынок ОАЭ и Индии.

Иностранная сторона выразила заинтересованность в импорте мяса козлятины, а также другой халяльной мясной продукции, соответствующей международным ветеринарно-санитарным и качественным требованиям. Отмечено, что растущий потребительский рынок Индии открывает дополнительные возможности для расширения экспорта отечественной продукции животноводства.

Министр подчеркнул, что Казахстан располагает значительным потенциалом в сфере животноводства и готов рассматривать возможности увеличения объемов экспорта при условии соблюдения ветеринарных требований и обеспечения стабильных поставок.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку практических механизмов сотрудничества, включая вопросы ветеринарной сертификации, логистики и установления прямых контактов между казахстанскими производителями и индийскими импортерами.

Добавим, что LuLu Group International занимается розничной торговлей, импортом и экспортом, торговлей, управляет мясоперерабатывающими заводами в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии.

#Казахстан #Индия #экспорт #ОАЭ #мясо

