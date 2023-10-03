Казахстан вступил во Всемирную дорожную ассоциацию

Казахстан официально вступил во Всемирную дорожную ассоциацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РК.

Фото: пресс-служба Минтранспорта РК

Важной частью XXVII Всемирного дорожного конгресса в Праге (Чехия) стало подписание соглашения между PIARC и Национальным комитетом Всемирной дорожной ассоциации PIARC в Казахстане.

Ожидается, что соглашение внесет вклад в развитие автодорожной отрасли страны.

Марат Карабаев проинформировал представителей PIARC о развитии и строительстве автомобильных дорог и предстоящих планах.

Всемирная дорожная ассоциация – международная площадка для взаимодействия экспертов и обмена опытом в области автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. Ее члены получают доступ к современным техническим разработкам и отраслевой документации.