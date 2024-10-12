Казахстан занимает ведущие позиции в регионе по привлечению прямых инвестиций

Казахстан занимает лидирующую позицию по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 15 стран постсоветского пространства, а также в Центральной Азии с долей 61%. Постоянное улучшение инвестклимата очень важно для республики, ведь конкуренты тоже не собираются отставать. Наперегонки зарубежные государства вносят в свои инвес­тиционные законодательства стимулирующие меры.

Коллаж из архива КП, инфографика Натальи Ляликовой

Инвестиции указаны вторым по значимости приоритетным пунктом и в нынешнем Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

«В условиях острой международной конкуренции за инвес­тиции первостепенная необходимость – принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас». Поэ­тому Инвестиционный штаб при Правительстве был наделен большими полномочиями. Это позволило ускорить реализацию проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, туризм, энергетика, машинострое­ние», – подчеркнул Президент.

Сегодня перед Казахстаном стоят масштабные задачи по дальнейшей индустриализации, позволяющей сделать ощутимый рывок. Реализация целого ряда госпрограмм в этом направлении остается главным ориентиром модернизации экономики.

Борьба за инвестиции будет только усиливаться. Поэтому основным приоритетом становится улучшение работы по привлечению крупных иностранных инвесторов с капиталом, компетенциями и технологиями.

Следует отметить, что респуб­лике необходимы именно прямые иностранные инвестиции, благодаря которым в страну приходят новые технологии производства и управления, а не чистые денежные средства в виде кредитов и займов. Ключом к привлечению таких «качественных» инвестиций является политика максимальной открытости и стабильности, которой придерживается Правительство РК.

О доверии к Казахстану со стороны иностранных инвесторов говорят объемы привлеченных инвестиций. По данным Министерства иностранных дел, с 1993 года республика привлекла в общей сложности 441 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. В десятку крупнейших инвесторов страны с 2005-го входят Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Россия, Франция, Великобритания, Бельгия, Республика Корея и Япония.

Чуть менее половины инвесторов вкладывались в профессиональную, научную и техническую деятельность, треть – в горную добычу и разработку карьеров, 10% – в обрабатывающую промышленность.

Только в прошлом месяце прошло две значимых встречи с инвесторами. Участник московского бизнес-диалога «Казахстан – вектор возможностей» председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Ержан Елекеев, в частности, подчеркнул, что суммарно Россия направила в нашу страну более 26,2 млрд долларов, за счет чего создано порядка 28 тыс. рабочих мест.

Особое внимание уделено проектам в сферах машиностроения, металлургии и химической промышленности. Ключевыми примерами таких проектов являются производство автомобильных шин в Карагандинской области, компоненты для грузовых автомобилей в Костанайской области, выращивание тепличных томатов в Туркестанской области и выпуск минеральных удобрений в Жамбылской области.

В ходе рабочего визита в Астану первого заместителя председателя Всекитайской федерации промышленности и торговли госпожи Шэнь Ин вице-премьер-министр Казахстана Серик Жумангарин отметил, что Китай традиционно является крупнейшим торговым партнером и входит в топ-5 инвесторов в экономику Казахстана.

Валовой приток инвестиций из КНР в РК с 2005 года достиг почти 25 млрд долларов. Только за прошлый год их объем увеличился на 15% и составил свыше 1,6 млрд долларов. На сегодня совместный пул проектов состоит из свыше 90 инвестиционных инициатив в таких секторах, как энергетика, ГМК, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, образование, туризм. На территории Казахстана работают около 3 000 совместных компаний с участием китайского капитала. Четверть из них присоединились только за последний год.

На сегодняшний день в Казахстане создано 14 специальных экономических зон. Согласно данным QazIndustry, на территории 13 СЭЗ (без учета СЭЗ «Алатау») осуществлено 317 проектов стоимостью 2,3 трлн тенге, создано 24 тыс. постоянных рабочих мест. В СЭЗ привлечено 2,7 трлн тенге инвестиций, в рамках строительства – 4,1 трлн тенге.

Объем производства составил более 7 трлн тенге. На территориях СЭЗ выпускается 136 видов продукции, из них более 30 новых, которые появились благодаря программе индустриализации (вертолеты, оптические прицелы для винтовок, приборы ночного видения, бронетранспортеры, локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, трубы премиум-класса, хлопковая целлюлоза, полипропиленовые нити и другие). Экспортировано продукции на 480 млрд тенге. В бюджет от проектов, осуществленных на территории СЭЗ, поступило 353 млрд тенге.

Основными вопросами, влияющими на развитие СЭЗ, являются обеспечение инфраструктурой, профессиональное управление и совершенствование законодательства. Вся работа по развитию специальных экономических зон строится на утвержденных планах мероприятий, где четко расписаны сроки и исполнители по всем ключевым вопросам.

В частности, если говорить о совершенствовании действующего законодательства, то в ряд законов внесены изменения. Введены такие новые льготы, как промышленные субсидии, налоговые преференции на землю и имущество, освобождение от уплаты таможенных пошлин на сырье, гарантированный госзаказ.

Впрочем, есть и проблемы. По данным Высшей аудиторской палаты, лишь четыре экономические зоны Казахстана можно назвать успешными («Астана – новый город», «Парк инновационных технологий» в Алматы, СЭЗ «Онтүстік» и «Морской порт Актау»), которые отвечают за большую часть продукции, производимую во всех специальных экономических зонах республики.

Остальные в связи с нехваткой базовой инфраструктуры, а также других проблем не могут достичь установленных целевых показателей.

В Казахстане существует необходимость адаптации СЭЗ к меняющейся среде международного торговли, особенно в свете членства Казахстана в ВТО, Евразийском экономическом союзе, в инициативе Китая «Один пояс, один путь» и других международных и региональных соглашениях. Подобная адаптация будет содействовать интеграции Казахстана в региональные и глобальные технологические и торговые цепочки.

Еще одним очень важным достижением стало принятие «Национального плана по привлечению инвестиций». То есть впервые была выстроена система привлечения инвестиций по всему госаппарату: от дипломатических представительств, где инвестор получает визу (это его первый шаг к инвестированию в Казахстан) до специальных заместителей акимов по инвестициям на местах (конечный шаг инвестора).

В регионах создаются центры обслуживания инвесторов при акиматах для предоставления сервисных услуг.