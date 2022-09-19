Казахстан запретил вывозить уголь из страны автотранспортом

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК приняло приказ № 514 от 14.09.2022 года об ограничении вывоза из страны угля автомобильным транспортом, сообщает Kazpravda.kz.

"Временный запрет вводится в связи с обнаружением фактов вывоза твердого топлива, предназначенного для населения, коммунальных и социальных объектов, из приграничных регионов Казахстана в соседние страны для перепродажи", - пояснили в министерстве.

Решение выработано совместно с угольными разрезами и акиматами регионов для достижения целей отопительного сезона 2022-2023 гг., и направлено на предотвращение нехватки угля в период активного спроса со стороны населения и коммунально-бытового сектора, добавили в пресс-службе.