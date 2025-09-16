Казахстанцы больше не смогут лечить зубы за счет пенсионных накоплений

73
Дана Аменова
специальный корреспондент

Такое решение обусловлено массовыми случаями мошенничества, фальсификации документов и нецелевого вывода средств под видом оплаты стоматологической помощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с многочисленными фактами незаконного вывода пенсионных накоплений под видом оплаты стоматологических услуг Минздрав вносит изменения в приказ от 15 февраля 2021 года «Об утверждении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение», сообщает Kazpravda.kz

«Проектом предусматривается исключение нормы по использованию единовременных пенсионных выплат на стоматологические услуги, такие как протезирование и имплантация зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений», – указано в проекте документа.

В ведомстве пояснили, что по итогам анализа заявок, поданных на оплату стоматологических услуг, часть средств граждан была выведена в пользу ряда клиник через мошеннические схемы. В связи с этим, с 15 сентября текущего года остановлен прием заявок на финансирование данного вида медпомощи за счет пенсионных средств.

По информации Отбасы Банка, в период с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено 795 424 транзакций на сумму 757 млрд тенге только по цели «Стоматологические услуги». Анализ показал, что более 222 млрд тенге были направлены в ТОП-20 стоматологических клиник. Основная часть этих клиник находится в крупных городах Казахстана. За указанный период в Отбасы банк было подано 29 797 заявок, из которых 88,3% или 26 312 заявок по цели «Стоматологические услуги».

Предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и обеспечение целевого применения средств в сфере здравоохранения.

Кроме того, ранее стало известно, что АФМ в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия. Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов содействовали изъятию пенсионных накоплений из ЕНПФ. Для этого организаторы схемы использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

#запрет #стоматологии #пенсионные накопления #зубы

