Данилина выиграла 10-й трофей в карьере под эгидой WTA

Фото: Федерация тенниса Казахстана

По информации Федерации тенниса Казахстана, Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой стала чемпионкой турнира категории WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), передает Kazpravda.kz

«В финале Данилина и Хромачева победили Оксану Калашникову (Грузия) и Камиллу Рахимову со счетом 2:6, 7:5, 10:7», - сообщили в ФТК.

Как отмечается, это уже десятый трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее казахстанка выигрывала турниры: в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250), Румынии (WTA 250) и три трофея в категории WTA 125 в Италии и в Париже.

Также ранее стало известно, что с 6 по 13 октября в Астане пройдет XXVII чемпионат Азии по настольному теннису.