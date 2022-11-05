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Происшествия

Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Более 4 миллионов тенге потеряла жительница Актюбинской области, скачав приложение по просьбе афериста, передает Kazpravda.kz

52 -летняя жительница Мугалжарского района из-за своей доверчивости лишилась своих сбережений, сообщила пресс-служба полиции по Актюбинской области. 

Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. 

Злоумышленник предложил обезопасить банковский счет, так как мошенники пытаются снять все сбережения. Мужчина предложил скачать на смартфон мобильное приложение «Any Desk», которое якобы позволит защитить деньги. 

Недолго думая женщина скачала приложение, которое на самом деле дает мошенникам доступ к мобильному телефону.

Уже позже, когда она поняла, что стала жертвой обмана на сумму более 4млн. тенге, обратилась с заявлением в полицию. 

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК «Мошенничество». Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых лиц.
 
Департамент полиции Актюбинской области рекомендует ни в коем случае не скачивать программу AnyDesk. По вопросам, связанным с банковскими услугами, нужно обращаться непосредственно в call-центры банков, номера которых опубликованы в свободном доступе, в том числе на официальных интернет-сайтах. 

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