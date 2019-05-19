Казахстанская делегация примет участие в инаугурации Владимира Зеленского
Делегация Казахстана примет участие в инаугурации Президента Украины, передает Kazpravda.kz.
"В соответствии с официальным приглашением украинской стороны, в торжественной церемонии инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года в Киеве примет участие делегация Республики Казахстан высокого уровня. Казахстанскую делегацию возглавит заместитель председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел РК.