Казахстанская компания содержала дублирующие друг друга «дочки» – ВАП

В этой связи министерству торговли и интеграции совместно с АО «НК QazExpoCongress» было поручено провести соответствующую реорганизацию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацкомпания QazExpoCongress ликвидировала один из дочерних корпоративных фондов по предписанию ВАП РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской компании

По предписанию Высшей аудиторской палаты АО «Национальная компания QazExpoCongress» оптимизировало свою структуру и ликвидировало дочерний корпоративный фонд «Торгово-выставочный центр «Казахстан».

Необходимость принятия данных мер была выявлена по результатам госаудита деятельности Минторговли и интеграции и его подведомственных организаций.

Так, аудитом было установлено, что у нацкомпании имеется два корпоративных фонда: одноименный КФ «QazExpoCongress» и КФ «ТВЦ «Казахстан», через которые осуществлялось целевое финансирование нацкомпании и управление казахстанскими павильонами на территории ВДНХ в Москве и на территории ЭКСПО-2020 в Дубае.

При этом, недостаточная загруженность данных двух некоммерческих организаций, а также дублирование отдельных функций, поставила под сомнение целесообразность их дальнейшего параллельного функционирования. В этой связи министерству торговли и интеграции совместно с АО «НК QazExpoCongress» было поручено провести соответствующую реорганизацию.

В результате, нацкомпанией по согласованию с министерством принято решение о ликвидации КФ «ТВЦ «Казахстан» с передачей всего имущества, имеющихся зданий, а также обязательств по договорам в ведение КФ QazExpoCongress».

Исполнение других пунктов предписания ВАП РК по итогам проведенного госаудита остается на контроле до полного завершения.