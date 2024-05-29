Казахстанские авиакомпании за год заработали на перевозке клиентов 723,5 млрд тенге

Транспорт
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Казахстанские авиакомпании налетали на десятилетний рекорд

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В прошлом году воздушные суда наших перевозчиков провели в полете 236,4 тыс. часов, следует из статистики БНС АСПиР РК по транспортной отрасли страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub_FCBK

Показатель стал максимальным по меньшей мере с 2013-го, рост г/г — 15%. Почти всю динамику обеспечили международные перевозки.

Там показатель увеличился со 100,1 тыс. часов до 129,4 тыс., что опять же рекорд за тот же период. Но на внутренних рейсах перемен практически не было.

«Кстати, международные пассажирские рейсы принесли авиакомпаниям чуть не в два раза больше денег, чем внутренние. По уточненным данным, компании заработали на перевозке клиентов 723,5 млрд тг, где 464,3 млрд - рейсы за рубеж. 

Однако самих путешественников больше перевезли по республике: 9,2 млн против 4,1 млн на международных рейсах. На одного пассажира на заграничных полетах в среднем пришлись доходы от перевозки в 112,7 тыс. тг, на внутренних – 28,2 тыс. тг», - пишет телеграм-канал.

#статистика #авиакомпании #рост #прибыль

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