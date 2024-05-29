Казахстанские авиакомпании за год заработали на перевозке клиентов 723,5 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В прошлом году воздушные суда наших перевозчиков провели в полете 236,4 тыс. часов, следует из статистики БНС АСПиР РК по транспортной отрасли страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub_FCBK

Показатель стал максимальным по меньшей мере с 2013-го, рост г/г — 15%. Почти всю динамику обеспечили международные перевозки.

Там показатель увеличился со 100,1 тыс. часов до 129,4 тыс., что опять же рекорд за тот же период. Но на внутренних рейсах перемен практически не было.