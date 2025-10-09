Казахстанские бабушки покорили европейский подиум

Культура
61
Дана Аменова
специальный корреспондент

Женщины элегантного возраста представили за границей коллекцию в национальном стиле «Ақ маржан»

Фото: пресс-служба Минкультуры

Казахстанский креативный проект «Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері» («Бабушки, покорившие мир») произвел фурор на Paris Fashion Week и Milan Fashion Week, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

На мировые подиумы вышли 20 женщин в возрасте от 60 до 74 лет, представив коллекцию в национальном стиле «Ақ маржан».

Каждая участница проекта прошла кастинг в разных регионах страны и стала примером женственности, уверенности и культурной самобытности.

«Европейская публика была в восторге! Мы взяли в поездку и другую коллекцию – «Алаша», чтобы гулять в ней по улицам Парижа и Милана, чем, конечно же, привлекли очень много внимания и получили море комплиментов! Мы рады, что смогли достойно представить нашу культуру на таком высоком уровне и показать, что мода не имеет границ», - делится эмоциями автор идеи, известный дизайнер, член Евразийского союза дизайнеров и академик Национальной академии дизайнеров Раушан Ануарбекова.

Это было четвертое участие проекта «Әлемді таңқалдырған қазақ әжелері» на Неделях моды в Европе. В этом году оно приурочено к Международному дню пожилых людей, а также Месяцу пожилых в Казахстане. 

#Европа #коллекция #бабушки #подиум

