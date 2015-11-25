Казахстанские бизнесвумен предпочитают работать в сферах образования и здравоохранения
Меруерт Нургазинова
Женщины-предпринимательницы чаще всего открывают бизнес в сферах здравоохранения и образования. Об этом журналистам сообщила председатель правления фонда "Даму" Ляззат Ибрагимова до начала саммита, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Среди тех проектов, которые поддерживаются в рамках государственных программ, больше всего женщин-предпринимателей – в сфере частного образования и частного здравоохранения. К примеру, более 200 частных детских садов в рамках ГЧП поддержаны по "Дорожной карте бизнеса", – сказала Ибрагимова.
Она отметила, что количество проектов, которые инициируются бизнесвумен, будет увеличиваться из года в год.
"В сфере обрабатывающей промышленности каждый пятый проект, который мы поддерживаем и в рамках национального фонда, и в рамках "Дорожной карты бизнеса", инициируются женщинами-предпринимательницами. Наша задача – увеличить долю деловых женщин до 40% в рамках госпрограмм. Наша сегодняшняя конференция показывает, какие возможности сегодня дает "Нұрлы жол", – добавила глава Фонда развития предпринимательства.
Напомним, в Астане в рамках IV Евразийского саммита женщин пройдет конференция "Нұрлы жол – Новые возможности". На мероприятие со всех регионов страны приехали порядка 400 женщин, занятых в бизнесе. Кроме того, форум посетили их зарубежные коллеги.