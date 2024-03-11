Казахстанские десантники показали высокие результаты на соревнованиях в США

Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана отличились в состязаниях «Лучший воин-2024», прошедших с 3 по 8 марта в городах Феникс и Флоренс штата Аризона (США), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

Сержант Мухиадин Сумагул и сержант 2 класса Орынбек Сандыбеков – единственные иностранцы среди сорока участников, принявших участие в соревнованиях «Лучший воин-2024».

По данным ведомства, в ходе состязаний с военнослужащими специальных подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил и других силовых структур США, казахстанские десантники показали лучшие результаты на всех этапах, связанных с боевой подготовкой.

Военнослужащие Мухиадин Сумагул и Орынбек Сандыбеков выполнили нормативы по физической подготовке, разборке, сборке и приведению в боевое состояние огнестрельного оружия американского образца, стрельбе из пистолета, автомата и пулемета.

В программе состязаний были также настройка радиостанции и выход на связь, ориентирование на местности в ночное и дневное время суток, оказание первой медицинской помощи и вынос раненого из-под огня.

На 20-километровом марш-броске, с оружием в руках и 16-килограммовым вещмешком сержант 35-ой гвардейской десантно-штурмовой бригады Мухиадин Сумагул одержал убедительную победу, преодолев дистанцию за один час 59 минут.

– Организаторы соревнований заявили, что такого еще не было в истории конкурса. Достижение нашего десантника сравнили с феноменом легендарного кенийского бегуна, олимпийского чемпиона Элиуда Кипчоге, – говорит главный сержант Вооруженных сил Казахстана Темирбек Халыков.

Успех сопутствовал и сержанту 2 класса Орынбеку Сандыбекову, который показал отличные результаты в дисциплинах боевой подготовки и был вторым на марш-броске.