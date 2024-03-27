Казахстанские фермеры внесут на поля 1,5 млн тонн удобрений

Об этом стало известно вчера на заседании Правительства, на котором под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова был рассмотрен ход подготовки к весенним полевым работам.

Согласно прогнозам Минсельхоза, посевная площадь в текущем году составит 23,8 млн га. Под пшеницу будет отведено 13,3 млн га. При этом планируется увеличить посевы социально значимых и высокорентабельных культур. В частности, масличными культурами в этом году намерены засеять 3,2 млн га. Ожидается увеличение посевов нескольких социально значимых культур: подсолнечника на 60 тыс. га с доведением общей площади до 1,2 млн га, сахарной свеклы на 12 тыс. га – до 25 тыс. га.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что планируемые объемы посевов зерновых, овощебахчевых и картофеля позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Помимо этого будут увеличены и площади кормовых культур – до 3,2 млн га. Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая.

На контроле ведомства и акиматов областей – обеспечение аграриев семенным материалом, минеральными удобрениями и пестицидами, дизельным топливом, техникой и запчастями.

– Для сохранения урожаев необходимо своевременно проводить химическую обработку полей. Для этих целей государством оказывается поддержка в виде субсидирования стоимости пестицидов в размере 50%, что позволит сохранить благоприятную фитосанитарную обстановку, – проинформировал Айдарбек Сапаров.

Для качественного проведения весенних полевых и уборочных работ с учетом всех необходимых агротехнических мероприя­тий необходимо порядка 1,5 трлн тенге на льготное кредитование.

В текущем году в рамках программы «Кен дала» предусмотрены 140 млрд тенге, на форвардный закуп заложено 40 млрд тенге.

О ситуации с обеспечением аграриев удешевленным дизельным топливом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, утвержден график по поставке 340,3 тыс. тонн дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Цена осталась на уровне 2023 года во всех 20 регионах – 250 тенге⁄литр с НДС. Это на 15% ниже розничной стоимости.

Для обеспечения прозрачности и конт­роля за движением льготного горючего для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) получены отдельные PIN-коды для ДТ СХТП, соз­дан отдельный виртуальный склад для дизельного топлива СХТП в Информационной системе элект­ронных счетов-фактур. Дизтопливо окрашено в желтый, синий и красный цвета.

За февраль-март отгружено 27 тыс. из 50,1 тыс. тонн (55%). При этом 14 марта 2024 года Минсельхоз направил заявку на дополнительную поставку 35,8 тыс. тонн дизтоплива на посевную.

– С учетом факта выборки не более 55% и остатков с осенних полевых работ 2023 года мы совместно с Министерством сельского хозяйства определим оптимальный график отгрузки дизтоплива для СХТП. Отгрузка фермерам осуществляется на приоритетной основе и находится под постоянным контролем, – заверил Алмасадам Саткалиев.

О начале посевных работ и своих прогнозах доложили акимы областей: Жамбылской – Ербол Карашукеев, Кызылординской – Нурлыбек Налибаев, Акмолинской – Марат Ахметжанов.

Премьер-министр Олжас Бектенов, резюмируя выступления, отметил, что для качественного и своевременного проведения посевной кампании Правительством приняты необходимые меры. На льготное кредитование аграриев по программе «Кен дала» предусмотрено 140 млрд тенге. Дополнительно из местных бюджетов будет выделено 100 млрд тенге на выдачу льготных кредитов на весенние полевые и уборочные работы. Также предусмотрены 40 млрд тенге на форвардный закуп и 95,4 млрд тенге – в виде субсидий.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость расширения орошаемых площадей, повышения темпов диверсификации культур и актуализации статистических данных. Работа в этом направлении будет ежемесячно рассматриваться в Правительстве.

Премьер-министр отметил, что в Казахстане на сегодня имеются проблемы с запасами качественного семенного зерна, есть и импортозависимость. Особенно это актуально для мелких и средних хозяйств.

– Фермеры жалуются, что не могут получить хорошие семена. Продкорпорации необходимо выделить не менее 200 тысяч тонн имеющихся запасов семян нуждающимся фермерам в виде товарного кредита. Необходимо наращивать объемы производства собственного семенного фонда, устойчивого к нашим климатическим условиям, – поручил глава Правительства.

На урожайности и качестве продукции отражается несоблюдение агротехнологий. В первую очередь это касается внесения нужного количества минеральных удобрений, пестицидов и других средств защиты растений. Премьер-министр особо акцентировал внимание на том, что у нас вносился только 21% удобрений от научной потребности.

В текущем году в Казахстане запланировано внести в почву порядка 1,5 млн тонн удобрений. МСХ разработан новый механизм субсидирования, чтобы аграрии были заблаговременно обеспечены удешевленными удобрениями. С заводами прорабатывается вопрос их предоставления в рассрочку под гарантию акиматов.

Олжас Бектенов напомнил, что Президентом поставлена четкая задача значительно увеличить этот показатель: в текущем году процент внесения удобрений должен быть доведен до 46%. В последующие годы необходимо обеспечить стабильный прирост до полного выполнения научных требований.

На заседании Правительства поднималась и проблема износа сельхозтехники: на сегодня этот показатель превышает 75%.

Премьер-министр подчеркнул необходимость облегчения доступа казахстанских аграриев к новой сельхозтехнике и снижения коррупционных рисков в отрасли. Вместо первоначального взноса в размере 15% от фермеров нужно вносить инвестиционные субсидии напрямую в лизинговую компанию. Олжас Бектенов заявил, что это позволит предпринимателям не вырывать значительные финансы из своих оборотных средств.

– Фермеры жалуются, что положенные им субсидии выплачиваются с большими задержками. Долг по субсидиям за прошлый год составляет больше 160 миллиардов тенге. Эти средства могли быть использованы для проведения посевных работ. Особый контроль должен быть и за распределением льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляций и создания искусственного дефицита, – резюмировал Премьер-министр.

По итогам заседания глава Правительства дал ряд конкретных поручений. Перед министерствами энергетики, сельского хозяйства и акиматами областей поставлена задача взять на контроль поставку удешевленного топлива по выделенным объемам, обеспечить работу операторов по своевременной отгрузке.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей дано поручение обеспечить посев необходимого объема кормовых культур.

Министерству водных ресурсов совместно с заинтересованными государственными органами дано задание принять меры по стабильному обеспечению южных регионов поливной водой в период вегетации.

Министерствам национальной экономики, финансов, холдингу «Байтерек» к 1 мая поручено выделить средства для финансирования льготного лизинга сельхозтехники по ставке для конечного заемщика в размере не более 5%.

Министерствам финансов, национальной экономики, сельского хозяйства в целях стимулирования соблюдения современных агротехнологий дано задание до 1 июня решить вопрос выделения соответствующих субсидий.