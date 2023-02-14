Казахстанские медики за сутки оказывают помощь более чем 30 пострадавшим в Турции

Международное сотрудничество, Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Здравоохранение
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С начала работ в Турции казахстанские спасатели спасли 7 человек. Извлечены тела 80 погибших, в том числе семерых детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана продолжают поисково-спасательные работы в двух населенных пунктах Турции.

В городе Газиантепе работы проводятся первым эшелоном спасателей на двух участках круглосуточно в 2 смены.

«Одна группа спасателей проводит работу в 9-этажном здании. Здание полностью разрушено. Работы по разбору завалов продолжаются. Из-под завалов спасены 4 человека, извлечены тела 22 погибших человек.

Другая группа спасателей проводит работу в 6-этажном здании. Здание разрушено полностью. Производится разбор завалов, извлечены тела 24 погибших человек», – уточнили в министерстве.

Второй эшелон спасателей МЧС Казахстана ведет круглосуточные поисково-спасательные работы в городе Нурдагы.

«В полностью разрушенном здании казахстанскими спасателями проводилась одновременная работа по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи.

В результате оперативных и грамотных действий казахстанских спасателей по устройству и прокладке галереи для эвакуации пострадавших из-под завалов на большой глубине, а также своевременно принятых мер по деблокированию пострадавших удалось вызволить из-под завалов объемом более 18 тысяч кубических метров троих живых людей – мужчину и двух женщин. Люди незамедлительно были переданы медицинским службам. Извлечены тела 11 погибших человек», – говорится в сообщении МЧС.

Используются технические средства поиска пострадавших, инженерная техника для разбора завалов. Работы по поиску и разбору завалов продолжаются.

Круглосуточно работают и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям они развернули полевой медпункт. За сутки к ним в среднем обращаются более 35 пострадавших. Среди них превалируют заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, респираторные заболевания, также различные травмы. 

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