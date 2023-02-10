Казахстанские спасатели в Турции: спасены 7 человек, развернут пункт медпомощи

Медики Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана развернули пункт медпомощи в городе Газиантепе Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев, находящийся на месте разрушительного землетрясения в Турции, рассказал о проводимых поисково-спасательных работах.

«На сегодняшний день сохраняется сложная обстановка. Сводная группа спасателей Казахстана проводит поисково-спасательные работы в Турецкой Республике в двух городах: Газиантеп и Нурдагы. При поисково-спасательных операциях уже спасены 7 человек, 14 тел извлечены из-под завалов», – сообщил он.

Сейчас на этом участке проводятся инженерные работы по демонтажу разрушенных этажей, после чего спасатели с помощью служебных собак и специальных приборов начнут поиски на нижних этажах, доложил Кульшимбаев.

В составе отряда казахстанских спасателей работают и специалисты Центра медицины катастроф.

Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям медики развернули пневмокаркасный модуль – полевой медпункт.

«Прием ведут квалифицированные врачи медицины катастроф. В ходе медицинского приема за сутки медики ЦМК оказали консультативную и квалифицированную медпомощь почти двум десяткам пациентов – жителям Газиантепа, среди них двое детей. Приходят люди и просто погреться, переждать, пока их родных и близких ищут спасатели, ведь многие остались без жилья», – поделились в ЦМК.

Следует отметить, что пневмокаркасные модули приобретены МЧС в прошлом году и предназначены для развертывания полевого медицинского госпиталя при возникновении крупных бедствий и катастроф. Такой мобильный госпиталь при полном развертывании способен за сутки принять около 200 пострадавших.

Особой задачей в работе медиков в Турции является также сохранение здоровья спасателей, деятельность которых в экстремальных условиях сопряжена с опасностью и риском для жизни. По оценке медиков, на сегодняшний день личный состав контингента МЧС в Турции физически и психологически здоров.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы и в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.