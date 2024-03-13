Казахстанские шахматисты выиграли «бронзу» на зимних Сурдлимпийских играх

На XX зимних Сурдлимпийских играх мужская сборная Казахстана по классическим шахматам завоевала бронзовую медаль, набрав 10 очков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта

Фото: Министерство туризма и спорта

«Золото» выиграли спортсмены из Хорватии, набравшие 12 очков, а серебряная медаль досталась команде Польши, набравшей 11 очков.

В состав национальной сборной вошли Султан Кожахметов, Самажан Кеттебеков, Максим Рожков, Амангельди Наурызгалиев, Мейрман Пернеев и Виктор Максименко.

– Турнир по классическим шахматам оказался напряжённым, противостоявшие нам команды демонстрировали высокий уровень мастерства. В ходе игр наши спортсмены одержали победы над командами Италии, Германии и Сербии, сыграли вничью с командами Украины и Польши, но уступили команде Хорватии. В результате, наша команда после 7 туров заняла третье место среди тринадцати команд, – сказал главный тренер по шахматам Елдос Кузербаев.

Стоит отметить, что XX зимние Сурдлимпийские игры проходят в городе Эрзурум в Турции с 2 по 12 марта. В соревнованиях от Казахстана участвуют 26 спортсменов в трех дисциплинах шахматы, сноуборд и лыжные гонки.