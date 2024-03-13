Казахстанские шахматисты выиграли «бронзу» на зимних Сурдлимпийских играх

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На XX зимних Сурдлимпийских играх мужская сборная Казахстана по классическим шахматам завоевала бронзовую медаль, набрав 10 очков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта 

Фото: Министерство туризма и спорта

«Золото» выиграли спортсмены из Хорватии, набравшие 12 очков, а серебряная медаль досталась команде Польши, набравшей 11 очков.

В состав национальной сборной вошли Султан Кожахметов, Самажан Кеттебеков, Максим Рожков, Амангельди Наурызгалиев, Мейрман Пернеев и Виктор Максименко.

– Турнир по классическим шахматам оказался напряжённым, противостоявшие нам команды демонстрировали высокий уровень мастерства. В ходе игр наши спортсмены одержали победы над командами Италии, Германии и Сербии, сыграли вничью с командами Украины и Польши, но уступили команде Хорватии. В результате, наша команда после 7 туров заняла третье место среди тринадцати команд, – сказал главный тренер по шахматам Елдос Кузербаев.

Стоит отметить, что XX зимние Сурдлимпийские игры проходят в городе Эрзурум в Турции с 2 по 12 марта. В соревнованиях от Казахстана участвуют 26 спортсменов в трех дисциплинах шахматы, сноуборд и лыжные гонки.

#Спорт #шахматы #бронза #спортсмены

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