ВИК-2024: Казахстанские скакуны заняли призовые места в ушкыр байге
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Они преодолели дистанцию в 3 200 метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
По данным ведомства, в соревнованиях среди лошадей старше 4 лет на дистанции 3 200 метров победили казахстанские скакуны.
Первым финишную черту пересек Лайф'с Э Бриз. Второе место занял Уэст Кост Найт, а третье — Аляска Тайгер.
Вот так выглядит тройка призеров:
1 место: Лайф'с Э Бриз, жокей — Мырзабек Каппушев, тренер и владелец — Нуржигит Табылдыев (Казахстан).
2 место: Уэст Кост Найт, тренер и владелец — Даурен Жусупов, владелец — Карабай КФХ (Казахстан).
3 место: Аляска Тайгер, жокей и тренер — Рамазан Табылдыев, владелец — Нуржигит Табылдыев (Казахстан).