Казахстанские строители перенимают опыт "Страны восходящего солнца"
Общество
Ботагоз Балтабаева
Инновации в строительной сфере и новые решения менеджмента в условиях высокой конкуренции были представлены в Астане, передает Kazpravda.kz. Холдинг BI Group Development организовал форум поставщиков и подрядчиков строительной индустрии.
По словам экспертов, сегодня в строительной отрасли необходимо повышать эффективность работы. В качестве примера приводят внедрение в процесс производства японского опыта – Lean-культуры. Она направлена на увеличение прибыльности бизнеса путем сокращения издержек.
Стоит отметить, что если раньше компания лишь предлагала своим подрядчикам повышать знания, то теперь это уже обязательное требование. По словам главы BI Group Айдына Рахимбаева, чтобы удержаться на плаву в условиях кризиса, необходим ориентир на качество выполняемых услуг.
Делиться новыми знаниями, полученными в "Стране восходящего солнца", сотрудники BI Group готовы с радостью. Для того при компании действует корпоративный университет, где обучают партнеров по бизнесу. В их лице строительная компания хочет видеть конкурентоспособных и высококвалифицированных специалистов.
Стоит отметить, "lean production" или бережливое производство – концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Эта философия возникла как интерпретация идей производственной системы компании Toyota американскими исследователями её феномена.
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