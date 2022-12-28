Казахстанские студенты вошли в число победителей и призеров ІІІ Международной интернет-олимпиады «Избирательные системы стран мира»

С 15 сентября по 30 октября 2022 года Международный институт мониторинга развития демократии Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств совместно с Саратовской государственной юридической академией организовали ІІІ международную интернет-олимпиаду «Избирательные системы стран мира».

фото: kazpravda.kz

В ней приняли участие 1 465 студентов из 149 высших учебных заведений стран СНГ, Республику Казахстан представляли 364 студента из 26 вузов страны.

Согласно итогам Организационного комитета и международного жюри ІІІ международной интернет-олимпиады «Избирательные системы стран мира» победителями интернет-олимпиады стали 24 студента из вузов стран СНГ, набравшие 101 и более баллов. Среди победителей Аралбаева Мадина Ертаевна, студентка Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова и Байқадам Альбина Асылхановна, студентка Университета КазГЮУ им. М.С.Нарикбаева.

Призерами объявлены 207 студентов, набравших от 81 до 100 баллов включительно, из них 27 – это казахстанские студенты. Поздравляем победителей и призеров!