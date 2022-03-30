Чиновников будут проверять на склонность к коррупции.

В регионе сейчас активно пропагандируют недавно принятую Концепцию антикоррупционной политики на 2022–2026 годы. Населению пояснили, что в стратегическом документе прописаны шаги, которые нужно сделать, чтобы сформировать у людей нетерпимость к коррупции и создать невыносимые условия для взяточников и казнокрадов.

– Наиболее подверженная коррупции сфера – это госзакупки, – констатировал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Денис Шакенов. – Тендеры проводятся в электронном формате, благодаря чему здесь человеческий фактор более-менее исключен. Но акты выполненных работ подписывают люди. Здесь и скрыта проблема. В конце календарного года, когда с чиновников требуют освоения бюджетных денег, начинается штамповка этих актов, несмотря на то, что фактически гособъекты остаются недостроенными.

Денис Шакенов понимает, что чиновники боятся получить выговор за неосвоение бюджета, поэтому на свой страх и риск «подмахивают» документы. Такой поступок могут принять за незаконное содействие подрядчику или, того хуже, за злоупот­ребление должностными полномочиями. А там и до тюремного срока недалеко.

Так вот, новая Концепция антикоррупционной политики призвана искоренить эту практику.

– В концепции написано: «Следует перейти от финансовых сроков к проектным, что позволит исключить поспешное подписание актов выполненных работ в конце календарного года и связанные с этим нарушения закона», – процитировал руководитель областного антикоррупционного ведомства. – Для нашего региона это особенно важно. Строительный сезон в Караганде заканчивается в начале осени. Подрядчики из-за холодов не успевают сдать объект, а госслужащим, подписывая бумаги, приходится идти на подлог.

Депутат Карагандинского гормаслихата Толеген Ашимов попросил антикоррупционщиков с долей аналитики расследовать каждое уголовное дело, особенно если оно касается строительной сферы. Ведь может случиться так, что директора школы, на капремонт которой выделили бюджетные миллионы, сделают коррупционером. А все почему? Потому что он, педагог по образованию, по незнанию примет и оплатит работу, которую подрядчик не сделал.

– Если к нам приходит заявление, то мы не можем сразу начать расследование, – принялся объяснять Денис Шакенов. – Мы не вправе опрашивать людей и изымать документы, чтобы парализовать чью-то работу, как это было до 2015 года. Сейчас все это запрещено. Мы сначала отправляем заявление в уполномоченный госорган, который проводит проверку, а уже потом, когда будет выявлен ущерб государству, начинаем расследование. Если нарушение устранят, то никакого уголовного преследования не будет.

Как гласит концепция, нам предстоит сформировать новое поколение людей с крепким иммунитетом от коррупции. Для этого антикоррупционный ликбез ждет наших детей и в садиках, и в школах, и в вузах. А нетерпимость к взяточничеству и казнокрадству в сознании взрослых должна воспитать Ассамблея народа Казахстана. Что же касается чиновников, то их ждет непрерывное антикоррупционное обучение без отрыва от работы. При этом госслужащих, сотрудников полиции и судей время от времени будут проверять на добропорядочность и неподкупность. Этот механизм предусмотрен новой концепцией и называется он Integrity check.

– Мы будем использовать его исключительно с санкции суда, потому что в нем есть элемент провокации, – отметил первый замруководителя областного департамента Агентства РК по противодействию Асхат Оразхан. – Мы будем создавать такие ситуации, в которых госслужащему предлагается решить какой-то вопрос неформальным путем. Если он согласится, то с ним расторгнут трудовой договор без права работать на госслужбе. Однако его не привлекут к уголовной ответственности. Если же чиновник сообщит об инциденте руководителю или в службу внут­ренней безопасности, то его, как в передаче «Розыгрыш», поздравят, и он продолжит работать в своей должности.

Может быть, такая проверка неправильная с точки зрения этики. Но все же лучше раскрыть коррупционера таким образом, чем ждать, когда он присвоит бюджетные деньги. В целом же антикоррупционная политика в ближайшие 5 лет будет направлена на создание таких условий, когда коррупция станет невыгодной в финансовом и репутационном планах.