Казахстанских школьников учат распознавать инсульт

Казахстан является одной из стран, которая активно начала реализовать эту программу. Проект первоначально был запущен командой Инсульт­ной службы РК в 2021–2022 годах в качестве пилота в пяти школах рес­публики. В 2023-м его реализацию продолжил Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК. Программа была растиражирована, и к ней присоединились 20 школ из 20 регионов. В марте прошлого года для участников проекта, включая директоров, завучей и учителей, провели обучающие вебинары. Благодаря этому около трехсот классов и более восьми тысяч учащихся освоили программу.

Главный специалист отдела укреп­ления здоровья молодежи и детей Национального центра общественного здравоохранения, координатор проекта «Супергерои FAST» в Казахстане Жансая Хамит считает, что такая инициатива весьма актуальна для нашей страны.

– По данным Республиканского центра электронного здравоохранения, в Казахстане ежегодно около сорока тысяч человек получают лечение с диагнозом ОНМК – острые нарушения мозгового кровообращения. За 12 месяцев 2022 года были пролечены 43 417 пациентов, тогда как за аналогичный период 2021 года – 42 687 человек. Возникновение ОНМК наблюдается во всех возрастных группах, но преобладает в возрасте от 56 и старше – 85,5%. Доля мужчин – 57%, женщин – 43%. Детям важно быть осведомленными, поскольку они большую часть времени проводят с бабушками и дедушками, пока родители на работе. Если у их родных проявятся симп­томы инсульта, то подготовленный ребенок без паники сможет вызвать скорую помощь. Надо понимать, что первые четыре с половиной часа – это «золотое время» оказания помощи пациенту с инсультом. Если помощь будет оказана вовремя, то человек старшего возраста может вернуться к нормальной жизни, – говорит Жансая Хамит.

Специалист отмечает, что инсульт помолодел. Поэтому ребенок, который умеет распознать его признаки, может спасти жизнь и своим родителям.

Данная образовательная программа была разработана педагогами и психологами. Поэтому ее содержание легко воспринимается, а благодаря подаче информации в игровой форме дети хорошо запоминают признаки инсульта.

– Есть международный акроним – FAST. Face – лицо, которое опускается или сползает на одну сторону (онемение). Человек не может улыбнуться. Arms – слабость в одной руке (появление мышечной слабости), рука падает, как плеть. Speach – нарушение речи, изменение тембра голоса, человек не может четко произнести фразу. Time – если эти симптомы есть, надо срочно вызывать скорую помощь, – пояснила основные компоненты координатор проекта «Супергерои FAST».

Ученики, учителя, а также родители проявили большой интерес к пилотному проекту «Супергерои FAST».

– На сегодняшний день к проекту присоединились 36 новых школ из разных регионов. Учителя уже активно проводят занятия, и мы получаем положительную обратную связь от них. Дети демонстрируют вовлеченность в тему здоровья, осознавая ее важность. В нашей программе обучения есть такие элементы, когда они могут многое делать с дедушками, бабушками и родителями, обучая их симптомам инсульта, – сообщила Жансая Хамит.

Как подтверждают исследования, обучение детей является катализатором для повышения грамотности всех членов семьи. Внедрение этого важного проекта в Казахстане – это значительный шаг в реализации национальной политики по сохранению и укреплению здоровья населения.