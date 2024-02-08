Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
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Алла Серикбаева
В рамках проекта «Школы, способствующие укреплению здоровья» в республике реализуется образовательная программа «Супергерои FAST». Она была разработана Институтом Македонии и одобрена Всемирной организацией инсульта. Это международная кампания, которая проводится в более чем двадцати странах и представляет собой интерактивную обучающую программу для детей в возрасте от пяти до девяти лет. В игровой форме с помощью персонажей-супергероев детей учат распознавать первые признаки инсульта и своевременно вызывать скорую помощь.