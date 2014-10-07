Казахстанский банк объявил пятницу творческим днем

Общество
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Шынар Оспанова
В одном из банков в Казахстане прокомментировали сокращение трудовой недели предложенной Международной организации труда, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на консультанта совета директоров финансового учреждения Жомарта Ертаева.

"К переходу на четырехдневную рабочую неделю мы готовились давно, на протяжении почти 3–4 месяцев, потому что решение было осознанное. Была создана рабочая группа, состоящая из финансистов, бухгалтеров, юристов, мы решали сразу несколько задач. Сегодня во всем мире приходит понимание, что человек является основным активом, ведь даже наш Президент неоднократно говорил, что человеческий фактор имеет большое значение. И сейчас, освободив нашим сотрудникам пятый рабочий день, сделав его творческим днем, мы позволяем людям заниматься самосовершенствованием", – рассказал Жомарт Ертаев.

По его словам, сейчас на базе учебного центра банка будет создан корпоративный университет. Примечательно, что посещение этого университета не является обязательным и принудительным для сотрудников, и каждый из них может делать это по собственному желанию.

"Важно отметить, как ранее говорили в МОТ (Международная организация труда – Прим. автора), такая система позволит создать на предприятии новые рабочие места. Этот проект как раз-таки позволил в нашем банке создать десятки новых рабочих мест", – проинформировал консультант совета директоров финансового института.

Жомарт Ертаев подчеркнул очень важный факт, что при сокращении рабочих дней в неделе оплата и все условия труда остаются на прежнем уровне. Данный проект не является экспериментальным, он уже запущен в промышленном масштабе. Сейчас охвачены три структурных подразделения, а до конца года планируется масштабировать весь банк.


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