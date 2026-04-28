Казахстанский школьник стал лучшим на Европейской математической олимпиаде в Литве

С 23 по 29 апреля 2026 года в Вильнюсе впервые прошла European Mathematical Olympiad, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в олимпиаде приняла участие 21 команда из 19 стран, всего 126 школьников.

Среди участников были представители Албании, Армении, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Исландии, Ирландии, Казахстана, Косово, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Словении, Швейцарии и Украины.

Национальная сборная показала высокий результат и заняла 1 место в командном зачете.

В копилке казахстанской команды 3 золотые и 2 серебряные медали. Эта яркая победа вновь подтвердила высокий уровень интеллектуального потенциала страны на международной образовательной арене.

Абсолютным победителем олимпиады стал ученик 12 класса Spectrum International School Маргулан Шарел из Астаны.

Золотые медали завоевали:

Эльдар Усенов, ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Алматы;

Эрик Лим, ученик 11 класса школы Haileybury города Алматы.

Серебряные медали завоевали:

Ерасыл Алтынбек, ученик 11 класса школы Nurorda города Алматы;

Ануар Агыбаев, ученик 10 класса школы Nurorda города Алматы.

Руководители сборной:

Ярослав Гальберг, студент 4 курса Казахстанско-Британского технического университета;

Асхат Абдыкулов, учитель математики специализированного лицея №165 г. Алматы