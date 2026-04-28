Казахстанский школьник стал лучшим на Европейской математической олимпиаде в Литве

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

В копилке казахстанской команды 3 золотые и 2 серебряные медали

Фото: пресс-служба Минпросвещения

С 23 по 29 апреля 2026 года в Вильнюсе впервые прошла European Mathematical Olympiad, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведомства, в олимпиаде приняла участие 21 команда из 19 стран, всего 126 школьников.

Среди участников были представители Албании, Армении, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Исландии, Ирландии, Казахстана, Косово, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Словении, Швейцарии и Украины.

Национальная сборная показала высокий результат и заняла 1 место в командном зачете.

В копилке казахстанской команды 3 золотые и 2 серебряные медали. Эта яркая победа вновь подтвердила высокий уровень интеллектуального потенциала страны на международной образовательной арене.

Абсолютным победителем олимпиады стал ученик 12 класса Spectrum International School Маргулан Шарел из Астаны. 

Золотые медали завоевали:
Эльдар Усенов, ученик 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Алматы;
Эрик Лим, ученик 11 класса школы Haileybury города Алматы.

Серебряные медали завоевали:
Ерасыл Алтынбек, ученик 11 класса школы Nurorda города Алматы;
Ануар Агыбаев, ученик 10 класса школы Nurorda города Алматы.

Руководители сборной:
Ярослав Гальберг, студент 4 курса Казахстанско-Британского технического университета;
Асхат Абдыкулов, учитель математики специализированного лицея №165 г. Алматы

#олимпиада #школьник #математика #Литва #Минпровещения

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Человек, опередивший время
Объединять эпохи и культуры
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Азербайджане будут выдавать электронные аттестаты в 9 и 1…
Аида Балаева ознакомилась с TopIQ Smart Class в столичной ш…
Завершен прием заявлений на основное ЕНТ-2026
Столичные школьники стали победителями международного чемпи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]