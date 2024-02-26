Теннисист Дмитрий Попко в третий раз выиграл турнир в США

Дмитрий Попко одержал 15-ю победу подряд и выиграл третий титул ITF в 2024 году. Он стал победителем турнира серии ITF M25 в Нейплсе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ФТК

По информации Федерации тенниса Казахстана, в финале казахстанец одолел эквадорца Андреса Андраде (649 АТР) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:4. Дмитрий стал победителем третьего подряд турнира в США.

— Попко выиграл турнир в Санрайзе, а затем в Палм-Коуст. Теперь в карьере казахстанца 25 выигранных турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Дмитрий одержал 15-ю победу подряд, — пояснили в пресс-службе ФТК.

Напомним, в последний раз он проиграл 5 февраля в квалификации Кубка Дэвиса аргентинцу Себастьяну Баэсу.