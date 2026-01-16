Казахстанский военнослужащий взял «золото» на ЧА по ММА

15
Айман Аманжолова
корреспондент

Солдат спортивной роты Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК рядовой Кадырбек Шынбаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии по смешанным единоборствам среди взрослых в весовой категории свыше 70 кг, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В континентальном первенстве, прошедшем в городе Лучжоу провинции Сычуань Китайской Народной Республики, приняли участие около 200 атлетов из 19 стран.

На пути к чемпионскому титулу армейский спортсмен уверенно одолел представителей Монголии, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

– Соперники были сильными, опытными. Каждый поединок требовал полной концентрации и максимальной самоотдачи. Для меня было делом чести взойти на высшую ступень пьедестала и поднять флаг нашей страны, – отметил чемпион.

Достижение Кадырбека Шынбаева на международной арене подтверждает высокий потенциал армейского спорта. Отметим, что турнир стал отборочным этапом на предстоящие Азиатские игры, в программу которых впервые включены соревнования по ММА.

#Спорт #чемпион #победа #ММА #МО

