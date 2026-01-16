Солдат спортивной роты Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК рядовой Кадырбек Шынбаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии по смешанным единоборствам среди взрослых в весовой категории свыше 70 кг, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В континентальном первенстве, прошедшем в городе Лучжоу провинции Сычуань Китайской Народной Республики, приняли участие около 200 атлетов из 19 стран.

На пути к чемпионскому титулу армейский спортсмен уверенно одолел представителей Монголии, Китая, Кыргызстана и Таджикистана.

– Соперники были сильными, опытными. Каждый поединок требовал полной концентрации и максимальной самоотдачи. Для меня было делом чести взойти на высшую ступень пьедестала и поднять флаг нашей страны, – отметил чемпион.

Достижение Кадырбека Шынбаева на международной арене подтверждает высокий потенциал армейского спорта. Отметим, что турнир стал отборочным этапом на предстоящие Азиатские игры, в программу которых впервые включены соревнования по ММА.