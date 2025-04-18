Также идет работа над проектом по строительству международного грузо-пассажирского аэропорта на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

Фото: пресс-служба акимата области Жетысу

В области Жетысу строят казахстанско-китайский международный промышленный город, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Областью уделяется большое внимание строительству индустриального парка «Казахстанско-китайский международный промышленный город» общей площадью 1 000 га, - сообщили на этот счет в областном управлении промышленности и индустриально-инновационного развития. – Стоимость проекта 330 млрд тенге с созданием более 2 тысяч рабочих мест для населения».

Реализация первого этапа проекта рассчитана до 2026 года.

«И идет внедрение проекта по строительству международного грузо-пассажирского аэропорта ТОО «SKYHANSA», - уточнили в облуправлении. – Это будет аэропорт мощностью 50 тысяч тонн грузов. Стоимость проекта - 250 млрд тенге. Сейчас завершена разработка технического задания для проектировщиков».

В целом на 2025-2027 годы в области Жетысу запланирована реализация 128 проектов на общую сумму 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тысячи рабочих мест. Из них в текущем году в реализации 53 проекта на сумму 78,5 млрд тенге.

По итогам 2024 года в регионе реализованы 49 проектов стоимостью 45,5 млрд тенге с созданием 1 231 рабочего места. Большая часть из них осуществлена в сферах сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики.