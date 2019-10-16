Казахстанца, объявленного в розыск в России, задержали в Павлодаре
Жанат Тукпиев
В Павлодаре задержали казахстанца, разыскиваемого полицией Российской Федерации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
"В Павлодаре оперативниками задержан 28-летний житель областного центра, объявленный в розыск УМВД России по Омску за оскорбление представителя власти (ст. 319 ч.1 УК РФ). Также полицейскими задержан 21-летний житель Туркестанской области, подозреваемый в краже. За совершение аналогичного преступления задержан находившийся в розыске 24-летний житель Экибастуза", – сообщили в пресс-службе.
В ведомстве также отметили, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бродяга" было выявлено 125 лиц без определенного места жительства. Помещено в приемник-распределитель – 23 человека.
"За период проведения операции сотрудниками полиции разыскано 4 уголовных преступника, установлено местонахождение 2 без вести пропавших граждан", – говорится в сообщении.