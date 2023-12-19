Казахстанца подозревают в помощи телефонным мошенникам из-за рубежа

Комитет национальной безопасности при координации прокуратуры задержал казахстанца, подозреваемого в организации незаконного пропуска трафика и телефонных соединений, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ РК

«По версии следствия, мужчина оказывал услуги, позволявшие иностранным злоумышленникам маскировать свои звонки в Казахстан для мошеннических действий. Эти операции осуществлялись с применением специального оборудования и вредоносного программного обеспечения, подменяющего иностранные номера на казахстанские. В результате подозреваемый извлекал сверхприбыль в ущерб национальным операторам связи, а зарубежные мошенники с использованием его услуг обманывали казахстанцев», – рассказали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов».

Иная информация не подлежит разглашению.

В комитете отметили, что только за последние 3 года в Казахстане зарегистрировано 59 тысяч интернет-мошенничеств с ущербом почти на 43 млрд тенге.