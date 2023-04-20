Казахстанца ранили при перестрелке в Турции

Гражданин РК пострадал во время перестрелки в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «КТК».

Мужчина случайно оказался на месте происшествия. По данным телеканала, ЧП случилось в провинции Чекмекёй.

Двое неизвестных начали стрелять друг в друга возле многоэтажного дома. Одна из пуль попала в Бегалы Талипова. 31-летний мужчина позвонил в казахстанское консульство и сообщил о ранении.

Дипломаты доставили пострадавшего в больницу Стамбула. В Турции Талипов находился вместе с семьей. Он привез свою двухлетнюю дочь на лечение.