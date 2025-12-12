Казахстанцам запретили использовать пенсионные излишки на пластические операции

Пенсионные новости
130
Дана Аменова
специальный корреспондент

В «Отбасы банке» зафиксировали резкое увеличение количества заявок от граждан на данные услуги, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, после того, как на платформе перестали принимать заявки на использование пенсионных излишков для стоматологии и офтальмологии, казахстанцы стали массово выбирать новую цель – реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков.

В «Отбасы банке» увидели аномальный рост количества таких заявок. Так, ранее в банке рассматривали в среднем 16 обращений граждан по использованию пенсионных излишков для оплаты пластических операций. В сентябре, когда остановился прием заявок на стоматологию, их количество выросло до 123, в октябре – до 1 844, а в ноябре – до 3 878 заявок.

За первые 8 дней декабря, когда остановили прием заявок на офтальмологию, было подано 2 093 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Это в 130 раз выше среднемесячного уровня.

Сумма заявок в декабре составила 1,8 млрд тенге.

«Контролировать целевое использование пенсионных средств граждан – обязанность Отбасы банка. Когда мы заметили резкий всплеск интереса граждан к пластическим операциям, то увидели в этом риск нецелевого использования пенсионных излишков. Поэтому вынуждены остановить приём заявок по этой цели. Отбасы банк всегда действует открыто и в интересах клиентов. Это наша принципиальная позиция и проявление социальной ответственности. Средства в ЕНПФ - это будущая пенсия граждан. Да, казахстанцы могут распоряжаться пенсионными излишками, но только на определенные цели. Под этим предлогом сейчас все чаще средства попросту выводятся из ЕНПФ с помощью посредников. Именно они получают сверхприбыль за счет граждан. Для Отбасы банка важно обеспечить целевое использование пенсионных средств, а не допустить превращение их в инструмент нелегального обогащения», – отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Прием заявок по использованию ЕПВ на цель «Реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков» прекратится на портале enpf-otbasy.kz с 12 декабря 2025 года.

Сейчас в работе находится 6 294 заявки по использованию ЕПВ на пластические операции. Все они будут рассмотрены в установленном порядке.

Также у граждан сохраняется возможность направлять свои пенсионные излишки на жизненно важные, дорогостоящие виды лечения, которые не всегда доступны и часто требуют высоких затрат.

К таким медицинским услугам относятся:

- лечение орфанных (редких) заболеваний;

- радионуклидная и радиойодтерапия;

- радиохирургическое лечение;

- протонная терапия.

Кроме этого, пенсионные излишки можно направлять на улучшение жилищных условий – покупать жилье, погашать частично или полностью ипотеку в казахстанских банках, пополнять депозит в Отбасы банке для дальнейшей покупки дома или квартиры.

#пенсия #запрет #операции #ЕНПФ

Популярное

Все
Итоги большого общественного пути
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Идеи, лаборатории и люди
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Глава государства прибыл в Ашхабад
Гонка за квотами
У опытных лидеров – достойная смена
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Соревнования для юных талантов
Сочетая академизм и современные практики
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Пионы среди зимы
Труд как зеркало таланта
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Оскорбление есть – наказания нет
В интересах Казахстана и Ирана
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Оляпка – хозяйка студеных вод
Новый этап сотрудничества
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
В тройке лидеров
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Трудовой стаж будет учитываться при переезде между Казахста…
Казахстанские пенсионерки выйдут на европейские подиумы
Казахстанцы больше не смогут лечить зубы за счет пенсионных…
Сколько денег накопили казахстанцы в ЕНПФ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]