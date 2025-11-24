С важным обращением в соцсетях к родителям школьников обратилась председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова
По ее словам, в последнее время среди подростков распространяется тревожная и крайне опасная практика — вдыхание «весёлого газа» (закиси азота) и жидкостей для очистки карбюраторов, известных в молодёжной среде как «карбик», сообщает Kazpravda.kz
«Эти вещества используются ради кратковременного опьянения, но наносят серьёзный и зачастую необратимый вред организму подростка. Эксперты утверждают, что вдыхание так называемого «весёлого газа» может вызывать кислородное голодание, потерю сознания, судороги и поражение дыхательной и нервной системы. В отдельных случаях это приводит к тяжёлым последствиям. Даже однократное употребление может вызвать отравление и формирование зависимости. Часто причиной такого поведения становится стремление подростка к самоутверждению и принятию в своей социальной среде», – пояснила Насымжан Оспанова.
Также она призвала взрослых быть особенно внимательными и обращать внимание на поведение подростков.
«Резкие перепады настроения, запах химии на одежде, баллончики или флаконы среди личных вещей, заторможенность, покраснение кожи вокруг рта — всё это может быть тревожным сигналом. Важно говорить с детьми открыто, объяснять реальные последствия. При первых признаках обращайтесь к школьным педагогам, психологам или в центры психологической поддержки. Подросткам нужна не критика, а внимание и помощь. Их необходимо вовремя охватить особым педагогическим вниманием и не оставлять один на один с давлением среды. В экстренных случаях звоните на телефон доверия 111. Не откладывайте. На кону здоровье и жизнь ребёнка», – заключила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения.