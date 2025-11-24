Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, в последнее время среди подростков распространяется тревожная и крайне опасная практика — вдыхание «весёлого газа» (закиси азота) и жидкостей для очистки карбюраторов, известных в молодёжной среде как «карбик», сообщает Kazpravda.kz

«Эти вещества используются ради кратковременного опьянения, но наносят серьёзный и зачастую необратимый вред организму подростка. Эксперты утверждают, что вдыхание так называемого «весёлого газа» может вызывать кислородное голодание, потерю сознания, судороги и поражение дыхательной и нервной системы. В отдельных случаях это приводит к тяжёлым последствиям. Даже однократное употребление может вызвать отравление и формирование зависимости. Часто причиной такого поведения становится стремление подростка к самоутверждению и принятию в своей социальной среде», – пояснила Насымжан Оспанова.

Также она призвала взрослых быть особенно внимательными и обращать внимание на поведение подростков.