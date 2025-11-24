Казахстанцев предупредили о новом виде токсикомании среди подростков

Общество
64
Дана Аменова
специальный корреспондент

С важным обращением в соцсетях к родителям школьников обратилась председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, в последнее время среди подростков распространяется тревожная и крайне опасная практика — вдыхание «весёлого газа» (закиси азота) и жидкостей для очистки карбюраторов, известных в молодёжной среде как «карбик», сообщает Kazpravda.kz

«Эти вещества используются ради кратковременного опьянения, но наносят серьёзный и зачастую необратимый вред организму подростка. Эксперты утверждают, что вдыхание так называемого «весёлого газа» может вызывать кислородное голодание, потерю сознания, судороги и поражение дыхательной и нервной системы. В отдельных случаях это приводит к тяжёлым последствиям. Даже однократное употребление может вызвать отравление и формирование зависимости. Часто причиной такого поведения становится стремление подростка к самоутверждению и принятию в своей социальной среде», – пояснила Насымжан Оспанова.

Также она призвала взрослых быть особенно внимательными и обращать внимание на поведение подростков.

«Резкие перепады настроения, запах химии на одежде, баллончики или флаконы среди личных вещей, заторможенность, покраснение кожи вокруг рта — всё это может быть тревожным сигналом. Важно говорить с детьми открыто, объяснять реальные последствия. При первых признаках обращайтесь к школьным педагогам, психологам или в центры психологической поддержки. Подросткам нужна не критика, а внимание и помощь. Их необходимо вовремя охватить особым педагогическим вниманием и не оставлять один на один с давлением среды. В экстренных случаях звоните на телефон доверия 111. Не откладывайте. На кону здоровье и жизнь ребёнка», – заключила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения.

 

#соцсети #комитет #предупреждение #подростки #Минпросвещения #казахстанцы #карбик #токсикомания

Популярное

Все
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
3I/ATLAS резко изменил свой курс
Около ста человек стали жертвами мощного наводнения во Вьетнаме
76,2% молодых казахстанцев активно применяют цифровые технологии - соцопрос
Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC
Головкин сделал заявление после назначения на пост президента World Boxing
Почти 7 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду ELL QUATY
Шестерых религиозных радикалов задержали в Казахстане
В Китае усилили охрану мест обитания гигантских панд
Олимпийский огонь зимних игр зажгут в музее Древней Олимпии
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Трамп потерял 1,1 млрд долларов за два месяца
Период лавинной опасности наступил в ВКО
На Мадагаскаре исчезли почти все лемуры
Власти Малайзии запретят тинэйджерам пользоваться соцсетями
Выбросившей детей из окна жительнице Павлодара вынесли приговор
Токаев принял верительные грамоты послов шести государств
На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергостанций
Пять телебашен Китая входят в топ-10 самых высоких в мире
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Зима будет теплой
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в КоАП
В Правительстве начнут устранять разрыв между ростом экономики и зарплатами казахстанцев
Это другой мир: казашка рассказала о том, каково быть волонтером в Африке
В Жамбылской области дан старт строительству парогазовой электростанции
Победный выезд «Барыса»
Почти 420 млн тенге «заработала» астанчанка на махинациях с авто из Южной Кореи
В Астане вводят ограничения из-за ухудшения эпидситуации
Первая газовая турбина установлена в главном корпусе «ПГУ Туркестан»
В Казахстане начали применять протонную терапию
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената

Читайте также

Казахстанцы стали меньше курить
В Мангыстау открылись три новых пожарных центра
Поддержка для кандасов
Дополнительная поддержка с применением скоринговой модели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]