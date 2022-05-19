Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Казахстанцев с подозрением на онкологию будут принимать вне очереди
Диасов Ораз
корреспондент

В Казахстане утвержден новый маршрут первичного онкологических пациентов – их будут принимать вне очередей и ограничений. Об этом заявила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Утвержден Маршрут первичного онкологического пациента, где пациенты с подозрением на онкологическое заболевание консультируются и обследуются на амбулаторно-поликлиническом уровне по «зеленому коридору», то есть  вне общей очередности и ограничений в течение 18 рабочих дней», – отметила Гульнара Сарсенбаева.

По ее словам, дальнейшее подтверждение диагноза будет  проводиться в течение 15 рабочих дней в онкологических центрах. Такой подход, заявила она, позволит своевременно поставить первичный диагноз онкопатологии и начать лечение.

Также Сарсенбаева напомнила, что для упрощения порядка записи населения к специалистам приказом министра здравоохранения РК от 27 апреля 2022 года был определен порядок приема специалистов в амбулаторных условиях без направления участкового врача в определенных случаях. Речь идет о неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологической, оториноларингологической и других травм, а также по поводу оказания экстренной и плановой стоматологической помощи, заболеваний дерматовенерологического профиля, к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления.

Без направления участкового врача можно будет попасть на прием также при подозрении на заболевание онкологического и гематологического профиля, по профилю заболевания динамического наблюдения, при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.

Популярное

Все
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Роль китайского юаня возрастает в мировой экономике
Твори, выдумывай, пробуй!
Нет времени для сна
14 из 16 организаций образования не прошли аттестацию в Северном Казахстане
Взять на себя ответственность за будущее страны должны сами казахстанцы
...И это все о нем
Два Героя одного села
Автодром на выезде
Учитель, воспитай ученика!
Важен каждый голос
Обеспечить эффективные механизмы
Как здоровье, страна?
Вместе – дружная семья
Государство подразумевает единство
Сенат освободил от должности судью Верховного суда
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Здравоохранение
Здания медорганизаций Казахстана изношены более чем на 50% …
Здравоохранение
Вырастут ли цены на лекарства в Казахстане, ответила министр
Здравоохранение
Грозит ли карантин Казахстану из-за "Стелс-омикрона", расск…
Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]