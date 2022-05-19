Казахстанцев с подозрением на онкологию будут принимать вне очереди

В Казахстане утвержден новый маршрут первичного онкологических пациентов – их будут принимать вне очередей и ограничений. Об этом заявила заместитель директора Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК Гульнара Сарсенбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Утвержден Маршрут первичного онкологического пациента, где пациенты с подозрением на онкологическое заболевание консультируются и обследуются на амбулаторно-поликлиническом уровне по «зеленому коридору», то есть вне общей очередности и ограничений в течение 18 рабочих дней», – отметила Гульнара Сарсенбаева.

По ее словам, дальнейшее подтверждение диагноза будет проводиться в течение 15 рабочих дней в онкологических центрах. Такой подход, заявила она, позволит своевременно поставить первичный диагноз онкопатологии и начать лечение.

Также Сарсенбаева напомнила, что для упрощения порядка записи населения к специалистам приказом министра здравоохранения РК от 27 апреля 2022 года был определен порядок приема специалистов в амбулаторных условиях без направления участкового врача в определенных случаях. Речь идет о неотложных состояниях и травмах, в том числе офтальмологической, оториноларингологической и других травм, а также по поводу оказания экстренной и плановой стоматологической помощи, заболеваний дерматовенерологического профиля, к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления.

Без направления участкового врача можно будет попасть на прием также при подозрении на заболевание онкологического и гематологического профиля, по профилю заболевания динамического наблюдения, при повторном приеме к профильному специалисту в рамках одного случая.