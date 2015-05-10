Казахстанцы будут получать не более одной зарубежной посылки в месяц
В Казахстане со 2 мая текущего года введены ограничения по периодичности получения заграничных посылок для физических лиц. Теперь частота доставок, не облагаемых таможенными пошлинами, не должна превышать одного раза в месяц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал LS.
Также предусматриваются ограничения по беспошлинному ввозу физлицами товаров, которые являются сырьем, полуфабрикатами, предназначенными для производства товаров и комплектующими изделиями.
Соответствующий приказ "Об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования" был подписан министром финансов Бахытом Султановым 31 марта.
Напомним, согласно действующим в Казахстане нормам, сумма иностранных посылок для физлиц не должна превышать €1 тыс., вес – 31 кг в месяц. Тогда таможенная пошлина не уплачивается.