Казахстанцы могут сами управлять пенсионным капиталом

По данным ЕНПФ, на 1 марта 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков (получателей) Единого накопительного пенсионного фонда были аккумулированы пенсионные накопления на сумму 18,5 трлн тенге.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года их объем вырос почти на 3,4 трлн тенге, или на 22,3%. С 1 января 2024-го на пенсионные счета казахстанцев начали поступать дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За два месяца нынешнего года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 19,2 млрд тенге.

По мнению экспертов, такая внушительная сумма не может храниться «в чулке» – деньги должны работать. Однако многие казахстанцы относятся к пенсионным отчислениям в ЕНПФ не как к собственному депозиту и не стремятся его увеличить. В лучшем случае они бдят, исправно ли работодатель отчисляет взносы, и следят, прибавляется ли сумма накоплений.

С начала 2021 года у казах­станцев появилась возможность использовать часть своих пенсионных накоплений из ЕНПФ на альтернативные цели, и многие, кому позволил порог достаточности, сняли эти средства для улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление инвестиционным компаниям.

В виде выплат из ЕНПФ с начала 2024 года, по данным на 1 марта, снято около 130,8 млрд тенге. При этом значительную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – более 57,4 млрд тенге, что выше показателя прошлого года в 2,6 раза, сообщают в ЕНПФ.

Оставшиеся суммы по умолчанию накапливаются на счетах ЕНПФ. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляется Нацио­нальным банком Казахстана на основании договора о доверительном управлении, зак­лючаемого между данными структурами.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в интервью автору и ведущему программы «Портрет недели» на телеканале «КТК» Артуру Платонову отметил, что деньги будущих пенсионеров должны работать в Казахстане.

– Если мы правильно к этому подойдем, то сможем решить две проблемы: увеличить доходность пенсионных накоплений и предоставить длинную тенговую ликвидность для промышленности, экономики в целом. Причем исключительно под рыночный процент, чтобы не ставить доходность под риск, – пояснил глава Нацбанка.

Он заверил, что финансовый регулятор готов дать рыночные ставки, но хочет знать, куда Правительство планирует инвестировать деньги, чтобы наличествовал государственный подход.

При этом таких крупных изъятий, как в 2021–2022 годах, уже больше не предвидится. Пороги пенсионной достаточности, по словам Тимура Сулейменова, будут держаться на таком уровне, чтобы человеку, вышедшему на пенсию, денег хватало.

К слову, большинство экс­пертов выступает за то, чтобы люди сами управляли своим пенсионным капиталом, по­этому приветствуют появление на рынке управляющих инвес­тиционным портфелем (УИП), тем более что, стартовав совсем недавно, они уже демонстрируют заслуживающие внимания результаты.

Тимур Сулейменов рассказал, что частные компании, управляющие пенсионными активами, обогнали Нацбанк по доходности.

– Они могут чуть агрессивнее вести себя. Нам нужно сох­ранять баланс – не потерять деньги и дать доходность. Если будем по доходности отставать от инфляции, нам спасибо вкладчики не скажут, – поделился глава финрегулятора в интервью автору и ведущему программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» Ерлану Бекхожину.

В прошлом году в управлении УИП было 26,9 млрд тенге, в этом – уже более 41,87 млрд тенге (по данным на 1 марта 2024 года). Но в сравнении с 18,5 трлн тенге, которыми управляет Нацбанк, это, согласитесь, крохи.

Между тем председатель ­АРРФР Мадина Абылкасымова ранее говорила, что потенциальный объем пенсионных накоплений, который может быть переведен в частное управление, составляет 7,8 трлн тенге.

Как сообщают в ЕНПФ, с января 2021 года в соответствии с законодательством каждый казахстанец получил право передать в доверительное управление часть своих пенсионных накоп­лений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессио­нальных пенсионных взносов (ОППВ) частным управляющим инвестиционным компаниям.

Этим правом могут воспользоваться вкладчики, не достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накоп­ления за счет ОПВ и (или) ОППВ, превышающие порог минимальной достаточности, а также вкладчики, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, которые обеспечивают им пожизненные аннуитетные выплаты.

С 1 июля 2023 года со вступлением в действие Социального кодекса РК вкладчики могут переводить управляющим компаниям до 50% своих накоплений, сформированных за счет обязательных видов взносов, и до 100% накоплений по добровольным пенсионным взносам. Выбирает такую компанию будущий пенсионер самостоя­тельно.

На текущий момент пять управляющих компаний, обладающих лицензиями на управление инвестиционным портфелем, соответствуют утвержденным требованиям Агентства по регулированию и развитию финансового рынка для этой деятельности, а именно: АО «Jusan Invest», «Halyk Global Markets», «BCC Invest», «Дочерняя организация Народного банка Казахстана «Halyk Finance», «Сентрас Секьюритиз».

С инвестиционными декларациями каждой из них можно ознакомиться на интернет-ресурсе ЕНПФ, выяснить и во что они вкладывают, изучить истории доходности. Проанализировав все данные, можно выбрать управляющую компанию, наиболее подходящую вам.

Тут же, на сайте ЕНПФ, есть необходимая информация и пошаговая инструкция для перевода вкладчиком части своих пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

По данным ЕНПФ, с 15 марта 2021 года по 31 декабря 2023-го из НБРК в УИП осуществлено 20 110 переводов на 27 757,23 млн тенге. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,4 млн тенге.

В выписке с индивидуального пенсионного счета вкладчики могут увидеть, сколько заработал выбранный ими УИП.

Инвестиционная деятельность по управлению пенсионными активами прозрачна. На сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность» ежемесячно обновляется информация об инвестировании пенсионных активов НБРК и УИП, а также размещаются обзоры инвестиционной деятельности.

Заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБРК можно предоставить ЕНПФ спустя один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП. Как отмечают в фонде, с 1 июля прошлого года сократился срок возврата пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК.

…Так или иначе интерес к управлению собственными пенсионными накоплениями у казахстанцев растет. Они поняли, что это их накопления, и ими можно воспользоваться. Поняли, что, грамотно распорядившись частью своих отчислений, можно получать дополнительный инвестиционный доход, за счет которого впоследствии и увеличится ежемесячная пенсия.

Большинству наших граждан свойственно сомневаться и не доверять тем, кто обещает им прибыль, но, как полагают эксперты, разумные действия государства будут и дальше направлены на то, чтобы казахстанцы копили на достойную старость.

Остается добавить, что доходность пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении УИП, с 2021-го по 2023 год в среднем составила 26,22%.