Казахстанцы не смогут получить услуги по земле и недвижимости 19 июня

Услуги по линии недвижимости и земельного кадастра станут недоступны для казахстанцев из-за объединения государственных баз данных, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства для граждан.

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В связи с объединением государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости 19 июня ожидается временная недоступность всех видов услуг по линии недвижимости и земельного кадастра.

Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

В связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.