Казахстанцы сделали сенсацию на международном турнире по робототехнике

Фото: Международная Академия робототехники

В Экспо центре города Баку состоялся фестиваль по робототехнике SAF-2022. Участие в нем приняли 350 команд и более чем 1300 участников из таких стран как Азербайджан, Туркменистан, Эстония, Швеция, Великобритания, Узбекистан, Турция.

Казахстан получил сенсационное количество наград и призовых мест.

Нашу страну представляли команды из Международной Академии Робототехники Университета имени Сатпаева города Алматы.

Больше всего казахстанцы отличились в соревнованиях VEX Robotics Competition, где в общей сложности завоевали 7 главных трофеев.

В категории юниоров команда 1729X New Empire заняла 2 место в соревновании по командной работе и 3 место в индивидуальной категории.

Еще одна юниорская команда 1729K LSF заняла 3 место в соревновании по командной работе и 2 место в индивидуальной категории.

От Казахстана в соревнованиях VEX в старшей категории участвовали 3 команды, и они все вышли в финальный матч.

Международные наблюдатели были удивлены чрезвычайно высоким уровнем выступлений команд, а также были потрясены, узнав, что это было достигнуто без какой-либо государственной поддержки, а расходы на поездку взяли на себя семьи участников с технической поддержкой Университета имени Сатпаева.