На III заседании Национального курултая в Атырау Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения».

В нынешнем году 23 апреля впервые в нашей стране праздновался Национальный день книги. Тогда же стартовал новый проект по популяризации произведений казахстанских авторов «100 книг». Главными задачами опроса являются сохранение и развитие литературного наследия страны, популяризация произведений казахстанских писателей, укрепление всеобщего интереса к чтению и поддержка издательского дела. Проект завершился 9 августа, накануне 180-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Абая.

В течение трех месяцев жители страны могли указать до 10 любимых произведений отечественных авторов через QR-код или личный кабинет на портале eGov mobile.

В окончательный список вошли классические произведения и работы современных авторов: романы, повести и сборники стихов. Полный список опубликован на официальном сайте Национального курултая.

Первое место казахстанцы отдали сборнику «Өлеңдері мен қара сөздері» Абая, на второй позиции – «Еңлік-Кебек» Шакарима, на третьей – «Бақытсыз Жамал» Миржакипа Дулатова, на четвертой – «Ақбілек» Жусипбека Аймауы­това, на пятой – «Қамар сұлу» Султанмахмута Торайгырова.

В десятку лучших книг также вошли «Шұғаның белгісі» Беимбета Майлина (7-е место) и «Абай жолы» Мухтара Ауэзова (10-е место). Среди произведений на русском языке в список лучших попали «Кладовая чудес» Максима Зверева (11-е место), «Утро и два шага в полдень» Дмитрия Снегина (19-е), «Пресновские страницы» Ивана Шухова (24-е). Список замыкают произведения современных авторов: 99-е место у «Мәңгілік бала бейне» Розы Мукановой,

100-е – у «Жан» Гүльнар Салыкбай.

По мнению организаторов проекта, инициатива «100 книг» – важный шаг для духовного развития страны. Она не только способствует популяризации казахстанской литературы, но и придает импульс книжному производству и развитию библиотечного дела. Выбранные книги будут способствовать развитию культуры чтения, укреплению интеллектуального потенциала и сохранению литературной преемственности.