Фото: kmg.kz
Экономика , Общество

Казахстанцы смогут выкупить 5% акций КазМунайГаза

Елисеева Екатерина
корреспондент

Казахстанцы смогут выкупить выставленные на IPO акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз". Об этом сообщил председатель правления фонда "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz

Спикер отметил, что полная информация о размещении будет включена в проспект эмиссии, которая будет опубликована на сайтах фонда и КМГ на казахском и русском языках 9 ноября. Также он рассказал о ключевых параметрах IPO КазМунайГаза. 

"Условия сделки рекомендованы госкомиссией по модернизации экономики под председательством премьер-министра от 5 ноября 2022 года и согласованы с советом директоров фонда сегодня 7 ноября 2022 года. В рамках предложения фонд "Самрук-Қазына", которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО "КМГ" намерен предложить к продаже до 30 505 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций. Таким образом, после предложения фонду "Самрук-Қазына" будет принадлежать не менее 85% акций КМГ, как вы знаете, у нас есть еще акционер – Национальный банк РК. Цена за одну простую акцию в рамках предложения составит 8 406 тенге, предполагая стоимость капитала в размере около 5,1 трлн тенге", – дополнил Саткалиев. 

Прием заявок инвесторов начнется 9 ноября 2022 года и завершится для институциональных инвесторов 30 ноября этого года, а для розничных инвесторов – 2 декабря 2022 года. При закрытии книг приоритет будет отдаваться розничным инвесторам – гражданам Казахстана, тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO.

 

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