Казахстанцы стали чаще посещать фитнес-клубы

Статистика,Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Объёмы оказанных услуг в области спорта выросли на 38,4%

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За январь-март 2025 года объем оказанных услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений составил 192,8 млрд тенге или на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz

«Среди них объемы услуг по прочей деятельности в области спорта составили 32,5 млрд тг, деятельности фитнес-клубов – 16,9 млрд тг, спортивных клубов - 11,9 млрд тг, эксплуатация спортивных сооружений – 9,9 млрд тг, деятельность развлекательных парков – 7,2 млрд тг. Но основная доля – 58,9% (113,1 млрд тг) услуг в этой области приходятся на прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений», – отмечается в информации. 

Кроме того, в региональном разрезе наибольший объём услуг пришёлся на Алматы – 83,3 млрд тенге. В тройку лидирующих регионов также вошли Астана (26,2 млрд тенге) и Алматинская область (10,9 млрд тенге).

#статистика #Спорт #фитнес

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