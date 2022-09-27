Казахстану не удалось хлопнуть дверью

Уже сегодня окончательно определятся все победители и неудачники поединков Лиги наций УЕФА, в которых участвуют национальные сборные Европы.

27 сентября заключительные поединки в Лигах А, В и С (в Лиге D последняя игра состоялась вчера поздним вечером) между собой проведут встречи: Швейцария – Чехия, Португалия – Испания, Украина – Шотландия, Ирландия – Армения, Албания – Исландия, Норвегия – Сербия, Швеция – Словения, Косово – Кипр и Греция – Северная Ирландия. В этот день должна была провести встречу и национальная команда России против Израиля, но в связи с военными событиями в Украине наши северные соседи были отстранены от всех официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Зато россияне провели на прошедшей неделе товарищескую встречу в Бишкеке против сборной Кыргызстана и, к удивлению, с большим трудом обыграли хозяев поля с минимальным счетом 2:1, забив победный гол на последней минуте встречи.

Но вернемся к Лиге наций УЕФА, где в воскресенье в Баку национальная команда Казахстана провела заключительный поединок в третьей группе Лиги С против Азербайджана и уступила с разгромным счетом 0:3. Это было первое поражение нашей команды в данном турнире на данном этапе, которое, впрочем, уже не имело никакого турнирного значения, так как мы досрочно пробились ранее в Лигу В.

Конечно же, проигрывать мы не собирались, но, видимо, и особо усердствовать не хотели, так как выставили несколько экспериментальный состав. Но больше всего на результат подействовало удаление на 35-й минуте защитника сборной и российского «Зенита» из Санкт-Петербурга Нуралы Алипа. Получив в течение нескольких секунд сразу две желтые карточки, – сначала в неудачном подкате, скосив соперника, а потом на эмоциях толкнув другого руками в грудь (здесь не надо оправдываться на якобы провокационные действия со стороны азербайджанского футболиста), он заработал ав­томатом красную карточку и оставил нашу дружину вдесятером.

Играя в меньшинстве, сборная Казахстана продержалась до 66-й минуты, на которой мяч, срикошетив, залетел в ворота от нашего защитника Александра Марочкина. Спустя восемь минут у хозяев поля Филлипе Озобич удвоил счет, а под занавес матча Анатолий Нуриев поставил точку – 3:0.

Более подробно о выступлении национальной команды нашей страны мы расскажем в пятничном номере, где подведем итог выступ­лений всех сборных, а также тому, что нас ждет впереди – теперь у ­Казахстана есть возможность играть не только в более сильной лиге, а при определенных обстоятельствах даже попробовать пробиться на чемпио­нат Европы.

Теперь, что касается выступлений других сборных. И начнем с Лиги А, где выступает цвет европейского футбола. Больше всех здесь удивили национальные ­команды Венгрии и Англии (кстати, выступавшие вместе в третьей группе). Мадьяры завершают групповой этап просто впечатляюще, пока оставляя позади себя Италию и Германию, а английскую сборную (которую они обыграли дважды со счетом 1:0 и 4:0) и вовсе отправили в Лигу В, где теперь и будет выступать Казахстан. Родоначальники футбола не выиграли ни одного матча, два завершили вничью и трижды проиграли. Интересно, чем же закончились два последних поединка вчера вечером, где Венгрия принимала итальянцев, а Англия дома рубилась с немцами?

В первой группе Лиги А первое место досрочно взяла Хорватия, набравшая 13 очков, вслед за ней финишировала Дания с 12, а вот третье с всего лишь 5 очками заняли действующие чемпионы мира – французы. Причем потомки мушкетеров, как и англичане, вполне могли провалить турнир, так как они в последнем поединке уступили на выезде датчанам – 0:2. Их могли обойти австрийцы, у которых было 2 очка, и они в последнем туре на своем поле принимали хорватов. Но чуда не произошло и, уступив балканцам со счетом 1:3, они покидают высший дивизион.

Во второй группе Лиги А до пос­леднего тура с 10 очками лидировали португальцы, на втором месте с 8 шли испанцы, 6 было у швейцарцев и 4 – у чехов. У них все также решилось вчера в вечерних поединках.

И, наконец, в четвертой группе Лиги А безоговорочным лидером стала национальная команда Нидерландов, которая набрала 16 очков, победив в 5 матчах и один поединок завершив вничью. С 10 очками турнир завершили бельгийцы, с 6 – поляки, а вот футболисты Уэльса, набрав всего лишь одно очко, отправляются в более низший дивизион.

В Лиге В окончательный расклад сил будет определен сегодня. Из четырех групп досрочный победитель был определен лишь в третьей и второй группах. Так, в третьей, набрав 11 очков, недосягае­мой для всех стала национальная команда из Боснии и Герцеговины, которая следующий сезон начнет уже в суперэлитной Лиге А. Туда же отправится и победитель второй группы Израиль, который после 4 туров набрал 8 очков. И здесь дело все в том, что номинальный лидер группы сборная России была отстранена от турнира, а потому конкурентов у израильтян в лице Черногории и Финляндии не получилось (которые еще и автоматом избежали вылета в более низший дивизион). В четвертой группе Лиги В наипринципиальнейший матч состоится уже сегодня в Норвегии, где местная сборная будет принимать Сербию. У обоих дружин по 10 очков, а потому победа дает очень многое. В это же время их не смогут уже догнать Словения и Швеция, у которых, соответственно, по 5 и 3 очка.

Не менее захватывающая встреча будет опять же сегодня между Украиной и приехавшей к ней Шотландией в первой группе Лиги В. У британцев сейчас 12 очков, а у украинцев – 10. В случае победы украинцы имеют шанс как занять первое место, так и выйти в более элитный дивизион. Ирландия и Армения уже не догонят лидеров группы, так как имеют на своем счету лишь по 4 и 3 очка соответственно.

В Лиге С, помимо Казахстана, победителями своих групп досрочно стали Турция, Греция и Грузия. Причем, если наши и турки (которые, кстати, сенсационно в последней игре в гостях уступили футболистам Фарерских островов со счетом 1:2) уже завершили отбор, то грекам и грузинам еще предстоит провести по одному поединку.

Неудачниками этой лиги, которые уже в следующем сезоне будут выступать в самой низшей Лиге D, стали национальные команды Беларуси, Гибралтара и Литвы. Еще на одну путевку вниз «претендуют» сразу три команды из второй группы (где лидерами как раз являются греки) – Косово, у которого 6 очков, а также Кипр и Северная Ирландия, у них по 5 очков.

Ну и немного слов о Лиге D, где всего лишь две группы. Из первой повышение в классе получила Латвия, которая по дополнительным показателям обошла Молдову (у них по 13 очков), а из второй группы наверх пробилась Эстония, набравшая 9 очков.

А теперь немного отойдем от европейского футбола и поговорим о мировом, где тоже немало интересных известий.

Итак, как известно всем любителям футбола, летом 2030 года состоится 24-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Он будет очень памятным, так как пройдет спустя сто лет после первого в истории мундиаля. В финальной стадии первенства планеты сыграют 48 сборных. 24 октября 2019 года ФИФА объявила, что официальный прием заявок на проведение турнира начнется в 2022 году, а окончательный выбор победителя состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году. Стоит отметить, что уже только за два месяца семь стран подали заявку на проведение турнира.

Первой страной, которая подала заявку на проведение турнира, стал Марокко. Это случилось в октябре 2018 года. Спустя два года совместное заявление отправили Испания и Португалия, которые летом назвали стадионы для чемпионата мира. От них будет представлено 14 арен. У Испании, которая является основной страной, уже в заявке есть 14 стадионов, имеющих право принимать матчи чемпионата мира по футболу (им придется лишь выбирать), а от Португалии будет три стадиона – две арены в Лиссабоне плюс одна в Порту, сообщает издание Marca.

Португалия предлагает такие арены, как «Да Луш», «Драгау» и «Жозе Алваладе». Испания же рассматривает для заявки стадионы «Сантьяго Бернабеу», «Цивитас Метрополитано», «Камп Ноу», «Корнелья», «Ла Картуха», «Сан Мамес», «Месталья», «Риазор», «Эль Молинон», «Ла Ромареда», «Реале Арена», «Ла-Росаледа», «Гран-Канария» и «Ла-Кондомина».

Конкуренцию за проведение мундиаля вышеупомянутым странам составили четыре южноамериканские – Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, которые подали заявки в августе. Эти страны надеются получить право на проведение мирового турнира под лозунгом «Вместе 2030». Церемония подачи прошла на уругвайском стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, который в 1930 году принимал финал первого чемпионата мира между Уругваем и Аргентиной (4:2).

Но больше всех удивило сообщение о том, что есть совместная заявка от... Саудовской Аравии, Египта и Греции. То есть первенст­во планеты может пройти одно­временно сразу на трех континен­тах – в Азии, Африке и Европе.

В начале сентября британское издание The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуа­цией, сообщило, что в течение нескольких недель о совместной заявке Сау­довской Аравии, Египта и Греции на проведение турнира объя­вят официально. Решение было принято после переговоров на правительственном уровне. В случае получения этими странами права на проведение ЧМ-2030 Сау­довская Аравия возьмет на себя часть расходов по подготовке инфраструктуры в Египте и Греции. Заявка станет серьезным конкурентом для совместной заявки Испании и Португалии, которую поддерживает УЕФА, так как саудиты, египтяне и греки представляют три разные конфедерации. Ожидается, что эту заявку поддержат Азия, Африка и некоторые европейские страны. Причем чемпионат опять может быть проведен в зимнее время, как это будет в нынешнем году в Катаре.

Против еще одного зимнего первенства планеты, вероятно, выступят представители топ-лиг Европы, в которых ради турнира придется прерывать сезон более чем на месяц. По информации источника, глава ФИФА Джанни Инфантино в последние недели встречался с представителями Сау­довской Аравии, Египта и Греции, но источники в ФИФА сообщили, что он не будет поддерживать какую-то конкретную заявку. Вот такие вот события разворачиваются в мире.