Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина и сенатор Асем Рахметова посетили для этого Айыртауский и Акжарский районы Северо-Казахстанской области. В Айыртауском районе сенаторы осмотрели строительство спортивного стадиона в селе Сау­малколь, а также ознакомились с состоянием канализационных сооружений, которые требуют срочной реконструкции. В селе Кутузовка они побывали на площадке строительства фермы по производству сухого кобыльего молока, а в селе Горное – в лесопитомнике, где обсуждались вопросы охраны окружающей среды и устойчивого природопользования.

Одним из ключевых пунктов визита в регион стала встреча с местными жителями. Сельчане озвучили актуальные проблемы, касающиеся инфраструктуры, занятости и качества социальных услуг.

– Мы должны сосредоточиться на создании комфортных условий в сельской местности, предоставив все необходимое для сохранения и развития сел и аулов. Отток молодежи в города в поисках работы – серьезная проблема. Ключевая задача сегодня – это создание рабочих мест на селе, ведь именно это формирует основу для полноценной жизни, – подчеркнула сенатор Асем Рахметова.

В Акжарском районе парламентарии ознакомились с капитальным ремонтом автодороги республиканского значения Кокшетау – Бидайык – граница РФ, посетили Ленинградскую среднюю школу № 1, а также осмотрели ход работ на гидротехнических сооружениях. В ходе встречи с жителями села обсуждались вопросы газификации, водоснабжения, состояния внутрипоселковых дорог, а также функционирования канализационно-очистных сооружений.

В ходе поездки в регион Ольга Перепечина также приняла участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Северо-Казах­станского университета имени Манаша Козыбаева по программе «Samgau-2025».

– Желаю каждому выпускнику не только найти свое призвание, но и внести вклад в развитие родного края и страны в целом. Уверена, что полученные знания и навыки станут прочной основой для успешной карьеры. Северо-Казахстанский университет по праву гордится своими выпускниками, ведь именно здесь формируются будущие лидеры и профессионалы, способные изменить жизнь к лучшему, – отметила Ольга Перепечина.

В области Жетысу побывали сенаторы Султан Дюсембинов, Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов. В Кербулакском районе депутаты ознакомились с ходом ремонта системы водоснабжения. Подрядные организации представили информацию о реализации проекта, источниках финансирования и сроках завершения работ. В ходе встречи с аграриями обсуждались меры поддержки в условиях засухи, вопросы обеспечения техникой, удобрения­ми, доступа к поливной воде. Жители озвучили предложения по совершенствованию системы субсидирования, расширению программ льготного кредитования и подготовке квалифицированных агрономов.

– Село – это не только производственный потенциал, но и залог устойчивости страны. Поддержка аграриев и улучшение условий жизни в сельской местности остаются важными задачами государственной политики, – подчеркнул сенатор Галиаскар Сарыбаев.

Парламентарии также побывали в Доме культуры, где ознакомились с условиями проведения мероприятий, состоянием здания и материально-технической базой. В ходе обсуждения были затронуты вопросы кадрового обеспечения, нехватки сценического и музыкального оборудования, а также потребностей сельчан в культурных программах.

– Сельские дома культуры играют важную роль в сохранении традиций, развитии талантов и укреплении социальной сплоченности. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы у сельчан была возможность для содержательного досуга, – отметил сенатор Амангельды Толамисов.

С жителями Байтерекского и Акжайыкского районов Западно-Казахстанской области, а также города Уральск сенаторы Ляззат Рысбекова и Арман Утегулов (на снимке) обсудили актуальные вопросы развития региона. В селе Макарово парламентарии побывали на новой птицефабрике, запущенной в конце прошлого года в рамках программы «Ауыл аманаты». Сенаторы отметили важность развития локального производства и взаимодействия с крупными птицефабриками региона для устойчивого развития отрасли.

В селе Октябрьское депутаты ознакомились с деятельностью крестьянского хозяйства «Август», занимающегося овощеводством, а также посетили коллекционный сад. Садоводы рассказали, что весеннее половодье 2024 года нанесло серьезный ущерб – погибло до 80% плодовых деревьев. Сенаторы выразили обеспокоенность ситуацией, пообещав содействие в доведении информации до профильных госорганов. В селе Новенький сенаторы осмотрели завод по производству сухих строительных смесей, построен­ный на частные инвестиции.

В Уральске парламентарии приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеринарии, а также осмотрели прибрежные участки реки Урал и проверили ход работ по укреплению береговой линии.

Также в рамках поездки депутаты ознакомились с системой раннего оповещения о паводках и провели осмотр технического состояния плотин, насосных станций и объектов филиала РГП «Қазсушар» в сельских населенных пунктах Круглоозерное, Щапово, Кушум, Аксу, Янайкино и Тоган. Побывали сенаторы и на территории Кировского водо­хранилища, где продолжаются восстановительные работы.

В Усть-Каменогорске депутат Ольга Булавкина встретилась с жителями города для обсуждения волнующих их вопросов. Разговор коснулся тем жилищно-коммунального хозяйства, содержания жилых домов, благоустройства дворов, установки мусорных контейнеров, а также размещения объектов предпринимательства рядом с много­квартирными домами. Во встрече приняли участие представители городских управлений строительства, жилищной политики, земельных отношений, градостроительства и ЖКХ, а также представители объединений собственников имущества.

Сенатор отметила, что встречи с жителями позволяют лучше понять, какие вопросы действительно волнуют население и требуют оперативного реагирования. По ее словам, многие из поднятых проблем носят системный характер и нуждаются в совместной отработке с местными исполнительными органами.

– Надлежащее качество жизни граждан начинается с комфорт­ной городской среды. Проведение встреч с населением позволяет в оперативном порядке выявлять и систематизировать наиболее острые проблемы на местах. По каждому обращению будет проведена детальная проработка с соответствующими государственными органами. Вопросы, требующие парламентского вмешательства, будут вынесены на соответствующий уровень, – подчеркнула депутат.