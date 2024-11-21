Каждый ребенок должен быть услышан

В столице прошла встреча с детскими омбудсменами, посвященная вопросам защиты прав и обеспечения безопас­ности несовершеннолетних. Это мероприятие приурочили к 30-летию ратификации Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка. Участие в заседании приняли порядка 50 детских представителей, а также региональные уполномоченные по правам ребенка.

фото автора

Мероприятие было разделено на три тематических блока, в рамках которых дети имели возможность высказать мнения по основным вопросам и предложить свое видение решения проблем, с которыми они сталкиваются. Также на этой площадке прошли интересные тренинги для участников, направленные на развитие их навыков и компетенций.

– Защита прав детей – это наша общая ответственность, – отметила первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева. – Крайне важно, чтобы каждый ребенок чувствовал поддержку, заботу и был услышан. Для этого и был создан институт детских представительств.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева подчеркнула, что защита прав детей и их безопасность являются приоритетом государственной политики. За последние несколько лет достигнут значительный прогресс в социальной поддержке и правовой защите в рамках политических и законодательных реформ, иницииро­ванных Президентом.

– Сегодняшние обсуждения показывают важность укрепления диалога с детьми. Безус­ловно, голос детей необходим при обсуж­дении вопросов и решений, касающихся защиты их прав, – добавила она.

Напомним, в 2016-м в Казахстане­ был внед­рен институт уполномоченного по правам ребенка, а с 2022 года начали свою деятельность региональные детские омбудсмены. Также по поручению Главы государства внед­рен национальный мониторинг – Индекс благополучия детей, который дает возможность выбора и сопоставления индикаторов в разрезе регионов Казахстана с международными данными.

Положительные перемены отметил и представитель ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар. По его словам, наша страна демонстрирует приверженность защите прав детей и готовность адаптироваться к новым вызовам, включая влияние цифрового мира и изменения климата.

– Слушая детей, мы можем реализовать их право на самовыражение, понять их идеи о лучшем мире и учитывать их приоритеты в наших действиях, – подчеркнул он.

Согласно последним данным, в Казах­стане проживают 6 млн 800 тыс. детей. В стране активно ведется работа по достижению международных стандартов качества жизни детей. Создан институт детских представительств в каждом регионе, законодательно закреплен статус регионального уполномоченного по правам ребенка, что позволяет на местном уровне более эффективно учитывать нужды и интересы детей.

– Конвенция о правах ребенка стоит во главе всех документов, принятых в нашей стране для обеспечения лучших интересов несовершеннолетних. Мы стремимся узнать, что волнует наших детей, что их беспокоит, что мы, взрослые, можем сделать, чтобы каждому ребенку в нашей стране жилось хорошо и они были счастливы, – сказала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлия Овечкина.

В завершение мероприятия участники получили дипломы, а дети, достигшие успехов в спорте и творчестве, были отмечены благодарственными письмами от имени министра просвещения. Кроме того, за значительный вклад в защиту прав детей в роли детского омбудсмена десять студентов получили благодарственные письма уполномоченного по правам ребенка.