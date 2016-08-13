​Каждый сам своего счастья кузнец

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Беседовал Валерий МЕРЦАЛОВ

– Виктор Викторович, а с чем, как вы думаете, это связано?

– Это связано с тем, – говорит он, – что население все глубже вникает в суть модернизации пенсионной системы. В настоящее время в Северо-Казах­станской области насчитывается более 99,7 тысячи пенсионеров, ежемесячная потребность на выплату пенсий составляет порядка 4 миллиардов 96 миллионов тенге. Чуть меньше 6% из них получают пенсии при неполном трудовом стаже, 16,3% – минимальную, 10,7% – максимальную с учетом базовой, но в основном большинство находится примерно в равных условиях. Скоро, однако, надо будет говорить «находилось», так как одной из основных причин модернизации является «сворачивание» солидарной пенсионной системы в связи с уменьшением трудового стажа, накопленного до 1 января 1998 года, выходящим на пенсию более молодым поколением. В этом направлении в области ведется системная разъяснительная работа, так, с начала года по местным телеканалам и радио прошло 12 информационных сюжетов, на страницах газет и журналов опубликовано 236 материалов.

Для непосредственной же работы с людьми по линии департамента и ГЦВП создано 47 мобильных групп, которыми за тот же период проведено на уровне городов, райцентров и сел 530 встреч с населением (больше всего – именно в селах), а также 40 встреч с коллективами отдельных предприятий. По ходу бесед люди могли уточнить различные положения пенсионного законодательства применительно к конкретным случаям, к себе лично. Вот на этот личностный уровень мы и стараемся делать упор: при определенном наборе социальных гарантий со стороны государства каждый казахстанец должен сам позаботиться об обеспечении себя в старости: понятие Общество Всеобщего Труда исключает уравниловку. Если сегодня базовая пенсия еще начисляется всем одинаково, без учета трудового стажа и дохода, то с 1 июля 2018 года ее размер будет зависеть от стажа участия в пенсионной системе.

– Если вчитаться внимательно, закон предельно ясен. Означает ли это, что и трудностей в его разъяснении вы не испытываете?

– К сожалению, это не так. Испытываем. И вызваны они психологическим фактором. Ведь найти работу в Северо-Казахстанской области особого труда не составляет. Профессиональное обучение и переобучение ведутся с учетом реальных потребностей предприятий и организаций в специалистах того или иного профиля, действует биржа труда, программа «Дорожная карта занятости-2020» – одно из прио­ритетных направлений деятельности исполнительной власти, руководство области активно привлекает в регион инвесторов, что означает постоянное создание новых рабочих мест, счет им идет на многие тысячи. Разъяснительная работа приносит плоды, все больше североказахстанцев при устройстве на работу требуют от работодателей обязательного перечисления пенсионных взносов, лично знаю людей, которые согласились работать на полставки, лишь бы стать участниками пенсионной системы. Но в то же время и слишком многие еще пребывают в убеждении, что государство несет за них полную ответственность, а сами они ни за что не отвечают. Прозрение бывает весьма болезненным.

По ходу встреч, кстати, очень действует на аудиторию такой пример: как-то на прием к акиму одного из районов пришла женщина, со слезами просившая помочь ей найти хоть какую-то работу. И ведь не бездельницей она была. Как выяснилось, 17 лет проработала продавцом в магазине, хозяин ежемесячно платил ей определенную сумму, «не заморачиваясь» всякими там договорами и отчислениями. На проживание хватало, она была довольна. Но те деньги давно разошлись, пришла пора заслуженного отдыха, и оказалось, что никаких накоплений у нее нет, да и вообще она будто не работала. Жаль человека, но что поделать? Вот почему мы стараемся довести до сознания каждого связь стажа в накопительной системе и благополучного будущего, будь ты хоть наемный работник, хоть бизнесмен.

– Между прочим, успешный предприниматель и так богат, зачем ему пенсия, если он может позволить себе жить на широкую ногу?

– Такой вопрос мы нередко слышим. И отвечаем: а разве вам неизвестны примеры, когда даже миллиардные сос­тояния на глазах превращались в дым? Пусть сегодня человек благоденствует, но кто даст гарантию от болезней? От несчастных случаев? От козней конкурентов, наконец? Представьте: состоя­ние ушло, а годы не те, чтоб заново начинать дело. Вот для чего государство законодательно обязывает каждого гражданина участвовать в пенсионной накопительной системе – для создания своего рода «подушки безопасности». Многоуровневая модель пенсионного обеспечения с одновременным усилением в нем роли работодателя полностью соответствует принципу социальной справедливости: чем больше человек работал, тем выше у него пенсия.

На этом мы строим всю разъяснительную работу, и, замечу без ложной скромности, довольно успешно. В качестве доказательства сошлюсь на такой факт: из почти тысячи вопросов, заданных североказахстанцами членам мобильных групп, лишь 96 касались нюансов пенсион­ного обеспечения – значит в целом его положения населению понятны.

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