Каждый вопрос имеет свой ответ

Депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова приняла участие в торжественной церемонии начала строительства нового студенческого общежития Казахского национального аграрного исследовательского университета. Сенатор отметила, что создание современного студенческого кампуса является важным фактором в обеспечении качественного образования и социальной поддержки студентов. Это значимое событие является очередным шагом в развитии образовательной инфраструктуры страны, подчеркивая роль государства в создании комфортных условий для студентов.

С работой управления по делам обороны города Шымкента ознакомились сенаторы Айгуль Капбарова и Алишер Сатвалдиев. Сотрудники учреждения рассказали о необходимости создания отдельных управлений по делам обороны в каждом из районов города для улучшения качества учета мобилизационных ресурсов. Эта проблема приобретает особую значимость на фоне роста населения и увеличения мобилизационных ресурсов Шымкента. Также сенаторы ознакомились с ходом строительства нового корпуса спортивной школы № 12 в жилом массиве «Сайрам». Из-за задержки строительства жители обратились за помощью к парламентариям, и последние взяли вопрос на контроль. Депутатам рассказали, что договор с недобросовестным подрядчиком расторгнут и ведутся повторные госзакупки.

Сенаторы также встретились с библиотекарями города. Работники культурного учреждения рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Среди нерешенных вопросов – недоработки законодательной базы регулирования деятельности региональных библиотек, дефицит кадров, а также проблема модернизации библиотек с учетом современных требований. Сенаторы подчеркнули важность принятия дополнительных мер по поддержке и развитию библио­течного дела в Казахстане.

Перспективы развития государственной службы обсудил с экспертами на площадке департамента Агентства РК по делам государственной службы Алматинской области сенатор Галиаскар­ Сарыбаев. В ходе встречи с государственными служащими области он обсудил воп­росы создания равных условий на государственной службе для всех граждан страны. В своем выступ­лении парламентарий отметил важность гармоничного сочетания современных возможностей и сохранения национальных ценностей. Также депутат отметил, что в условиях стремительного развития мира молодым людям предоставляется множество возможностей для карьерного роста и реализации бизнес-идей, в том числе благодаря государственным программам и грантам.

Галиаскар Сарыбаев встретился также с сотрудниками коммунального государственного учреждения «Государственный архив области Жетысу». Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития архивного дела, включая внедрение мировых достижений и цифровых технологий, а также вопросы сохранности и доступа к документам государственного архива.

Депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Снежанна Имашева ознакомилась с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги Барбастау – Ақжайық – Индер. В Западно-Казахстанской области на сегодня доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии составляет 73%, а местного значения – 52%. Для решения проблемы в текущем году запланирован ремонт свыше 576 км дорог всех значений на общую сумму порядка 85 млрд тенге. В частности, на реконструкцию трассы Барбастау – Ақжайық – Индер предусмотрено 8,3 млрд тенге.

– Местные жители неоднократно обращались в акимат, областной филиал партии с обосно­ванными жалобами на качество трассы. Поверхность ремонтируемой дороги неровная и напоминает волну, на дороге довольно много глубоких ям и выбоин. Кроме того, свою «лепту» внесли и недавние паводки, которые повредили дорожное полотно. Во время предвыборной кампании наша партия обещала строительство и модернизацию дорог. Депутаты во время поез­док по регионам контролируют исполнение предвыборной программы. Мы проверяем, как подрядные организации соблюдают график работ, чтобы сдать объект вовремя. Всего в рамках нашей предвыборной программы до 2027 года в регионе будет отремонтировано 700 километров дорог, – сказала она.

Подготовку к новому учебному году в Кызылорде проверили мажилисмены Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев. Они посетили среднюю школу № 211 в микрорайоне «Мерей». В настоя­щее время в Кызылординской области насчитывается свыше 300 школ. При этом в наступаю­щем учебном году по области в первый класс пойдут более 17 тыс. детей.

По словам директора Айжан Алимовой, фундамент школы был заложен в 1989 году, сейчас здесь обучаются 860 учеников. Образовательное учреждение с 35-летней историей проходит капитальный ремонт в рамках региональной предвыборной программы партии «Amanat».

– Подрядчики работают строго по графику, сам капремонт начался в мае, препятствий по финансированию и закупу стройматериалов нет. Общая стоимость проекта – около 365 миллионов тенге. Завершена внешняя облицовка, заменили окна, светильники, на верхних этажах поставили новые батареи, уложили кафель. Теперь строители обустраивают двор: укладывают брусчатку и устанавливают спортивный инвентарь. Кроме того, в школе полностью обновят мебель и учебное оборудование. Дети сядут за парты уже 1 сентября, – рассказала директор школы.

В прошлом году проблема нехватки мест в четырех школах областного центра была решена путем строительства дополнительных зданий. Кроме того, четыре школы на 1 170 мест и две школы на 550 мест были введены в эксплуа­тацию в начале текущего года.

С ходом модернизации Мангистауского атомного энергетического комбината ознакомился мажилисмен Едил Жанбыршин. ТОО «МАЭК» – главное энергетическое предприятие Мангис­тауской области, от стабильной работы которого зависит обеспечение жителей региона электричеством, питьевой водой и отоплением. Поэтому воп­росы ремонта, модернизации оборудования и подготовки к предстоящему отопительному сезону на особом контроле депутатов Мажилиса. Едил Жанбыршин отметил важность стабильной работы МАЭК для региона и подчеркнул необходимость дальнейшего развития и модернизации предприятия.

Депутат Мажилиса от фракции партии «Ауыл» Аян Зейнуллин ознакомился с работой сахарного завода в Коксуском районе области Жетысу. В настоящее время здесь работают около 500 человек, предприятие перерабатывает до 250 тыс. тонн сахарной свеклы в год.

В ходе встречи директор Коксуского сахарного завода поднял вопрос о поддержке отечественного производителя, в том числе через повышение требований к импорту. По его словам, фабрике по ряду объективных причин сложно конкурировать с ценами на импортные товары.

В свою очередь мажилисмен отметил, что обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественной продукцией является стратегической задачей.

– Высказанные вами опасения весьма разумны. Согласен, что это мешает развитию отечественного производства. Я в свою очередь, подниму этот вопрос в стенах Парламента, – сказал депутат.

Жители села Турар Алматинской области пожаловались на отсутствие питьевой воды депутату Мажилиса Ержану Бейсенбаеву. Этот вопрос оставался открытым долгое время. По словам активистов, новый трубопровод был проведен несколько лет назад. Но чтобы подвести воду непосредственно к жилым домам, новый подрядчик запрашивал деньги у самих жителей.

С начала лета вопрос неоднократно поднимала руководитель Алматинского филиала партии «Ақ жол» Мейраш Шынасилова, но итоговую точку в вопросе поставил визит мажилисмена Ержана Бейсенбаева. По словам депутата, все дома получат доступ к питьевой воде совершенно бесплатно.

– Вопрос будет взят под конт­роль­ государства. Жителям будет необходимо подать заявку в акимат и дождаться очереди. Никому ничего платить не нужно – вопрос лишь во времени, – заверил мажилисмен.

Фермеры ВКО рассказали о своих проблемах депутату Мажилиса Айдарбеку Ходжаназарову. На встрече председатель партии «Respublica» поднял вопросы несвоевременной выплаты субсидий фермерам и другие наказы избирателей, которые депутаты собирают в ходе поездок по регио­нам. В свою очередь сельхозтоваропроизводители ВКО внесли ряд своих вопросов и предложений.

Генеральный директор «Опытного хозяйства масличных культур» Фарид Абитаев отметил, что восточный регион может стать хабом по селекции семян и снабжать качественными семенами весь Казахстан. Однако для этого нужно поддержать отечественных селекционеров, пересмотрев систему субсидирования, считает ученый.

Генеральный директор корпорации «Восток – Молоко» Сеилжан Сайлаубаев поднял вопросы, которые накопились в животноводстве. Среди них – распространение когда-то побежденного бруцеллеза сельхозживотных, проблемы в работе республиканских ветлабораторий, вопросы идентификации животных, необходимость контроля за перемещением скота, финансирование ветстанций, определение структуры системы ветеринарного контроля. Руководитель предприятия убежден: стране нужно Агентство по ветеринарии.

– Вопросов в регионе очень много. Один из них – нехватка пастбищ, изъятие земель по правилам, которые были приняты позже, чем была выдана земля. В Западно-Казахстанской области нам удалось найти решение этой проблемы, и сегодня вопросы, поднятые фермерами, практически решены. Наша партия понимает, что будущее страны – за малым бизнесом, который должен крепко стоять на ногах. И мы стоим на страже интересов предпринимателей, – заключил Айдарбек Ходжаназаров.