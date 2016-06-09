​«Казселезащита» информирует

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Серик БАЕВ, Алматы

В связи с тем, что Казгидромет объявил штормовое предупреждение из-за превышения температурной нормы примерно на 5 градусов в период с 8 по 13 июня, ДЧС предупреждает о возможном повышении уровня и мутности воды в горных реках. Ринат Амиржанов рассказал о том, что облет моренных озер, представляющих опасность для города, не дал повода для тревоги. На данный момент почти все они еще скованы льдом и не представляют опасности. Вместе с тем производится плановый сброс воды на 13-м озере.

Что же касается увеличения уровня горных рек и мутности воды, то этот процесс связан с обильным таянием снега, которого в мае и апреле выпало несколько больше, чем обычно. Он также отметил, что селеопасность в данный момент не наблюдается, так как она больше связана с таянием ледников, которые пока еще покрыты снежным покровом.

В субботу сотрудники Казселезащиты совместно с другими службами снова осуществят облет подконтрольных территорий для того, чтобы убедиться, что, несмотря на сильную жару в Алматы, ситуация в ее горных районах остается стабильной. Всего в Иле-Алатауском парке 106 моренных озер, из них лишь порядка 40 могут нести потен­циальную угрозу городу.

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