На мероприятие пришли более 400 родителей и учеников, а также представители республиканских и местных средств массовой информации

Фото: Управление общественного развития Кызылординской области

В микрорайоне Левобережья города Кызылорда в рамках проекта «Келешек мектептері» организовали день открытых дверей в первую общеобразовательную школу региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление общественного развития Кызылординской области

Новая школа на 900 учеников сегодня стала современным образцовым образовательным учреждением, соответствующим всем требованиям цифровизации, инклюзивности и многофункционального использования пространства.

Школа обеспечивает полноценное образование для всех учащихся с 0 по 11 классы. Здание полностью оснащено новой мебелью, цифровыми устройствами и интерактивными технологиями. Это позволит с первых дней нового учебного года наладить качественный образовательный процесс.

Образовательное учреждение спроектировано в соответствии с принципами инклюзивности и всеобщей доступности. Здание оборудовано пандусом, лифтом, тактильными указателями, световыми знаками, специальным оборудованием для сцены.

В ходе дня открытых дверей представителям средств массовой информации и родителям была продемонстрирована инфраструктура школы, в частности кабинеты цифровой грамотности, информатики и робототехники, мастерские по обработке дерева и металла, швейного и кулинарного дела, кабинеты изобразительного искусства, графики и проектирования, STEM-лаборатория, а также архитектурные и логистические решения, создающие комфортные условия для всех категорий учащихся.